Liberecké volejbalisty má vzkřísit Démar. Vždycky jsem tu chtěl trénovat, říká

Nejhorší sezonu v historii samostatné české extraligy zažil klub volejbalistů Dukly Liberec. Tradiční sběratel titulů a medailí obsadil v konečném pořadí až nelichotivé 8. místo.

Mizerný vstup do soutěžního ročníku, který byl zapříčiněný i málo vídanou zdravotní kalamitou v kádru, odnesl na konci listopadu odvoláním kouč Michal Nekola, jenž předtím vedl Duklu rekordních dvanáct sezon v řadě. Nahradil ho zkušený trenér Petr Brom, který pak postupně se uzdravující tým dovedl přes předkolo aspoň do extraligového čtvrtfinále play off, v němž však Liberečtí nestačili na favorizované Karlovarsko.

„S trenérem Bromem jsme byli domluveni na pomoci jen do konce sezony,“ vysvětlil ředitel libereckého klubu Pavel Šimoníček s tím, že od nové sezony by chtěl angažovat trenéra na dlouhodobější spolupráci.

A tím se stal Martin Démar. Ten v aktuální sezoně dovedl Příbram v extralize k senzačnímu třetímu místu po základní části, ale ve čtvrtfinále jeho tým nečekaně vypadl s Odolenou Vodou.

„Já jsem chtěl Duklu vždycky trénovat a konečně se mi tak můj sen splnil,“ přiznal 53letý Martin Démar, kouč s velkými zkušenostmi a úspěchy z francouzské ligy. „Šanci jít do Liberce už jsem měl asi před třinácti lety, ale tenkrát to dostal Michal Nekola.“

Démar má ale teď ve vytouženém angažmá v armádním klubu zpod Ještědu těžký úkol: opět vzkřísit mužstvo tak, aby zase hrálo o medaile. „Samozřejmě s tím počítám, s Duklou chci hrát o ty nejvyšší příčky. Pevně doufám, že to dokážu realizovat, je to z mé strany opravdu velká motivace,“ těší se na práci v Dukle Martin Démar, který bude v klubu působit i jako sportovní manažer.

K dispozici byl měl mít výrazně obměněný kádr, než se kterým pracovali trenéři Nekola a Brom. Podle šéfa klubu Šimoníčka v Dukle určitě skončí smečař Janků, nahrávači Bartůněk a Kovalčuk, blokař Pražák, libero Kopáček a univerzál Pavičevič, jenž odešel už v průběhu sezony.

„Na post univerzála by měl přijít slovenský reprezentant Gavenda, o dalších posilách i případných odchodech budeme v nejbližších dnech, a to už ve spolupráci s novým trenérem Martinem Démarem, jednat,“ naznačil Pavel Šimoníček.