Ostravští volejbalisté zůstávají u dna, Budějovice zdolaly Kladno

„Po tom, co hosté prohráli druhý set, vytáhli základní šestku a rázem se hra změnila,“ řekl ostravský trenér Richard Vlkolinský.

Za rozhodující označil začátek třetí sady. „To jsme měli do soupeře vletět a nezaleknout se. Ale když postavil opory, nějaký respekt to u našich hráčů vzbudilo a všechny naše činnosti už nebyly tak ostré. To byla chyba.“

Trenér Odolené Vody Marcin Kryš změny v sestavě vysvětlil snahou rozložit síly na více hráčů, jelikož už dnes hrají ve Zlíně.

„Těch bodů si ceníme, protože je těžké hrát s mladým týmem Ostravy. Je potřeba být neustále koncentrovaný, protože liga je vyrovnaná a porazit může každý každého,“ řekl Kryš. „Ostravští odehráli dobré zápasy proti Kladnu (3:2) a Českým Budějovicím (1:3). I dnes podali dobrý výkon, bojovali až do konce.“

Jenže Ostravští doplácejí na spoustu laciných chyb. Nedokážou protivníka dorazit, když se dostanou do vedení. V jejich mladém kádru chybí aspoň dva zkušení hráči, kteří by doplnili kapitána Dominika Fořta. Jenže klub nemá na posily peníze, jeho šéfové marně shánějí sponzory, což se projevilo už před sezonou při skládání mužstva.

Je na hráčích znát, že ztráta na celky před nimi se prohlubuje?

„Nepracuje se nám nejlépe,“ odpověděl trenér Vlkolinský. „Ale na druhou stranu nemám dojem, že by někdo makat nechtěl. Všichni se z toho chceme dostat, všichni jsme tam dole namočeni.“

Kouč podotkl, že se snaží nevnímat, že stále zaostávají. „Bohužel některé chyby se pořád opakují a zkušenější soupeř nás trestá,“ uvedl Richard Vlkolinský.

Zdá se, že Ostravští jsou už nyní, v polovině základní části extraligy odsouzeni k baráži... „To ale vůbec neřešíme,“ prohlásil Vlkolinský.

Za zatím největší chybu považuje, že si ve své hale neporadili s celky ze spodní poloviny tabulky – Beskydami, Ústím nad Labem a Příbramí.

„Řekli jsme si, že jsou zápasy, které musíme doma povinně vyhrát a k tomu udělat dva tři zázraky. Nám se však povedly jen ty zázraky,“ zmínil Richard Vlkolinský výhry s Brnem a v Kladně shodně 3:2.

Další příležitost odrazit se nahoru mají Ostravané v pondělí, kdy od 19.30 nastoupí ve Frýdku-Místku proti Beskydám, které mají o šest bodů více.

Budějovice oplatily Kladnu porážku a zůstali doma stoprocentní

Volejbalisté Českých Budějovic porazili v předehrávce 18. kola extraligy 3:1 Kladno a oplatili mu jednoznačnou porážku 0:3 z říjnového duelu na jeho palubovce. Jihostroj vyhrál i sedmé domácí utkání v sezoně a pojistil si třetí místo v tabulce za dvojicí lídrů Karlovarsko, Liberec.

V druhém dnešním zápase zvítězila Odolena Voda v dohrávce 10. kola 3:1 na hřišti poslední Ostravy. Už v pátek čeká šestý tým tabulky Aero ve Zlíně úvodní duel 15. kola, které se bude hrát až do pondělí.

UNIQA extraliga volejbalistů: 10. kolo: Ostrava - Odolena Voda 1:3 (-23, 16, -18, -18)

Nejvíce bodů: Jarosiňski 17, Mazoch 13, Polyňski a Dvořák po 9 - Šulc a Toman po 10, Hladík 8. 18. kolo: České Budějovice - Kladno 3:1 (23:25, 25:21, 25:22, 25:22)

Nejvíce bodů: Ondrovič a Van Schie po 16, Polák 14 - Platačs 24, Špulák 11, Seppänen a Grozer po 9.