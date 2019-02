Nabitý program budějovických volejbalistů. Čeká je Zlín a pohár s Brnem

V sobotu na své palubovce porazili za hodinu poslední Benátky nad Jizerou 3:0 (13, 18, 21), ale ve středu už na ně čekala o trochu těžší práce. V dohrávce 14. kola zajížděli Jihočeši do Odoleny Vody, která v sobotu doma porazila úřadujícího mistra Karlovarsko 3:1.

Středočeši tak do utkání s Jihostrojem nastoupili hodně nabuzení, což se v prvním setu potvrdilo. Domácí si před koncovkou první sady vypracovali čtyřbodový náskok a ten také udrželi. Jenže pak už setům vládli Jihočeši, i když v tom třetím nechybělo moc a vyhráli ho domácí. Budějovice nakonec zvítězily 3:1 po setech 21:25, 25:22, 28:26 a 25:16.

„Pro nás je to hrozně důležité vítězství, protože jsme tu nezačali vůbec dobře. Měli jsme velký problém s příjmem, protože soupeř kvalitně podával. Ve třetím setu už to s námi vypadalo špatně, ale za stavu 20:14 pro soupeře jsme si řekli, že nemáme co ztratit, že musíme jenom bojovat bod po bodu, a to se nám povedlo. Ve čtvrtém setu už jsme se dostali do herní pohody,“ uvedl kapitán a blokař Českých Budějovic Radek Mach.

„Odolena Voda po vítězství nad Karlovarskem byla v euforii, dařil se jí servis. Zlomili jsme to hlavně obrovskou bojovností. Máme na střídačce šest dalších plnohodnotných lidí, kteří jsou schopní nastoupit a odehrát zápas ve stejné formě jako ti, kteří jsou na hřišti. To si myslím, že pro nás rozhodlo, ale náš výkon nebyl nic extra,“ přidal trenér Jihostroje René Dvořák.

Jihočeši vedou po 15 odehraných zápasech extraligovou tabulku se 40 body. Druhý Liberec jich má 33. Nejvyšší domácí soutěž pokračuje dnes 16. kolem, ve kterém Budějovice jedou do předposledního Zlína. Ve čtvrtek se hráči Jihostroje představí opět doma, a to v pohárové odvetě. Zápas s Brnem začne v 18 hodin.