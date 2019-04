Do barážového boje o extraligu volejbalistů se zapojil i soud

Ten ve středu vydal předběžné opatření, že SK Volejbal Brno, z.s. je povinen zdržet se nastupování v baráži. Svazová legislativní komise start Brna povolila a nyní volejbalový svaz do sporu nevstupuje.

Benátky prohrávají po minulém víkendu v sérii s SGLD Brno 0:2. Třetí zápas je v plánu v Brně v sobotu od 17:00 a další vítězství by domácím zaručilo postup do extraligy. Otázkou ale je, zda se bude hrát, což se rozhodne před začátkem utkání.

Baráž organizuje volejbalový svaz, který Brnu start povolil. Rozhodnutí soudu vedení svazu zná. „Český volejbalový svaz ale není účastníkem řízení a v tuto chvíli do sporu těchto dvou subjektů nevstupujeme. Naše posuzování se týká nás dle našich pravidel a předpisů, které se vztahují i na organizování a účast v našich sportovních soutěžích,“ řekl ČTK předseda svazu Marek Pakosta.

Benátky s rozhodnutím povolit SGDL Brno start v baráži od začátku nesouhlasí, proto se obrátily na soud. Předseda senátu Aleš Kobza jako samosoudce vydal předběžné opatření, že SGDL nesmí v baráži nastoupit do pravomocného ukončení sporu. „Pro nás je to zadostiučinění. Celá volejbalová komunita ví, že to je špatně,“ řekl ČTK předseda Benátek Vladimír Němeček.

Manažer soupeře Martin Gerža od začátku tvrdí, že oba brněnské celky jsou majetkově i personálně oddělené. „Volejbal Brno a SK Volejbal Brno prokázaly jednoznačně, že nejsou v jakémkoliv personálním a majetkovém spojení,“ zopakoval pro ČTK právník Jaroslav Mišinger, který jihomoravskou stranu zastupuje.

Brňany rozhodnutí soudu o předběžném opatření zaskočilo. Nevědí, jak situaci řešit. Buď nastoupí k zápasu, a tím budou mařit úřední rozhodnutí, nebo nenastoupí, poruší stanovy volejbalového svazu a dojde ke kontumaci. Kdyby se tak stalo v sobotu i v neděli, znamenalo by to podle Mišingera vyřazení ze soutěže a postup Benátek. „Na zvážení máme jednu špatnou a jednu ještě horší variantu,“ řekl Mišinger.

Žalovaná strana podala odvolání a návrh na zrušení předběžného opatření tím samým soudem. „Nepředpokládám ale, že tomu soud vyhoví,“ uvedl Mišinger, který současně podal odvolání ke krajskému soudu. Ale než k tomu dojde, uplynou dva termíny pro dvě brněnská barážová utkání a mohou teoreticky nastat dvě kontumace.

Mišinger tvrdí, že Benátky nedodržely stanovy volejbalového svazu. Podle něj se měly obrátit na arbitrážní komisi. „Žádný jiný postup není přípustný. Ze strany Benátek došlo k obejití stanov a ze strany soudu k nešťastnému a likvidačnímu rozhodnutí vůči SK Volejbal Brno,“ řekl právník.