Nadvláda italských volejbalistek trvá, triumfovaly i na mistrovství světa

Autor: ,
  16:51aktualizováno  17:38
Italské volejbalistky jsou podruhé mistryněmi světa. V dramatickém finále v Bangkoku porazily Turecko 3:2 a po loňských olympijských hrách v Paříži a posledních dvou ročnících Ligy národů mají další zlato.
Fotogalerie4

Italské volejbalistky slaví triumf ve finále mistrovství světa. | foto: Reuters

Neporazitelnost drží už 36 soutěžních zápasů za posledních patnáct měsíců. Pro turecký tým je stříbro prvním medailových úspěchem na světovém šampionátu v historii.

Italky titul z MS vybojovaly po 23 letech. Nad Tureckem zvítězily po setech 25:23, 13:25, 26:24, 19:25 a 15:8. Z vítězného týmu se dostaly do výběru hvězd nahrávačka Alessia Orrová, která zároveň získala cenu pro nejužitečnější hráčku turnaje, blokařka Anna Danesiová a libero Monica De Gennarová.

Italské volejbalistky se radují ze zisku bodu ve finále mistrovství světa.

„Po vítězství tady na mistrovství světa, loňské olympiádě a dvou VNL věřím, že se na tento tým bude v budoucnu vzpomínat jako na legendární, stejně jako se to povedlo několika málo dalším. Jsem na hráčky hrdý,“ řekl kouč Julio Velasco, rodák z Argentiny, který má italský pas. V příštích týdnech se pokusí završit double pro italský volejbal muži, kteří budou obhajovat světový titul na Filipínách.

Bronz získaly Brazilky rovněž po pětisetovém boji s Japonskem, kapitánka Gabi se blýskla 35 body.

Italské volejbalistky ve finále vyhrály všechny liché sety. Jednou z klíčových zbraní byl jejich širší kádr. Na pozici nejúdernější hráčky se totiž střídaly Paola Egonuová s Ekaterinou Antropovovou. První ke zlatu pomohla 22 body, druhá 14. Italky porazily Turecko pošesté za sebou.

Italské volejbalistky se radují ze zisku bodu ve finále mistrovství světa.

Turecké hráčky v čele s Melissou Vargasovou usilovaly po předloňském evropském titulu i o ten světový, ale po více než dvouhodinové bitvě na něj nedosáhly. V závěru finále úřadovala italská obrana. Vargasová zápas zakončila s 33 body a rovněž nechybí v All Stars týmu.

Turecko bude příští rok obhajovat evropské zlato na šampionátu, který bude spolupořádat v Ankaře a jednu ze skupin bude hostit i Brno. Českým reprezentantkám MS v Thajsku nevyšlo podle představ. Po povedené premiéře v Lize národů, v níž porazily právě i turecké volejbalistky, ze skupiny s jednou výhrou neprošly do play off a patří jim 25. místo.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku

Finále:
Itálie - Turecko 3:2 (23, -13, 24, -19, 8)
Nejvíce bodů: Egonuová 22, Syllaová 19, Antropovová 14 - Vargasová 33, Erdemová 19, Karakurtová 12

O 3. místo:
Brazílie - Japonsko 3:2 (12, 17, -19, -27, 16)
Nejvíce bodů: Gabi 35, Bergmannová 13, Rosamaria 11 - Jošino 34, Išikawaová 23, Wadaová 13

Konečné pořadí: 1. Itálie, 2. Turecko, 3. Brazílie, 4. Japonsko, 5. USA, 6. Nizozemsko, 7. Polsko, 8. Francie, 9. Čína, 10. Srbsko, 11. Belgie, 12. Německo, 13. Thajsko, 14. Dominikánská republika, 15. Kanada, 16. Slovinsko, 17. Ukrajina, 18. Španělsko, 19. Švédsko, 20. Keňa, 21. Řecko, 22. Argentina, 23. Kuba, 24. Mexiko, 25. Česko, 26. Kolumbie, 27. Bulharsko, 28. Portoriko, 29. Egypt, 30. Slovensko, 31. Vietnam, 32. Kamerun

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bremerhaven vs. RaumaHokej - 4. kolo - 7. 9. 2025:Bremerhaven vs. Rauma //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 4.00
  • 1.41
Varnsdorf vs. BrozanyFotbal - 5. kolo - 7. 9. 2025:Varnsdorf vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Litva vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 7. 9. 2025:Litva vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:00
  • 30.00
  • 11.00
  • 1.07
S. Makedonie vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina J - 7. 9. 2025:S. Makedonie vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:00
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Slavia vs. HodonínHázená - 1. kolo - 7. 9. 2025:Slavia vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
7. 9. 18:00
  • 1.01
  • 18.50
  • 21.20
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Aktualizujeme

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  17:51

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

7. září 2025  17:49

Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba

Druhý týden cyklistické Vuelty zakončila etapa „naruby“. Patnácté dějství začínalo náročným výšlapem, závěr už byl naopak mírný. Takový profil seděl úniku, čehož dokonale využil Mads Pedersen. Dán ve...

7. září 2025  13:01,  aktualizováno  17:46

Nadvláda italských volejbalistek trvá, triumfovaly i na mistrovství světa

Italské volejbalistky jsou podruhé mistryněmi světa. V dramatickém finále v Bangkoku porazily Turecko 3:2 a po loňských olympijských hrách v Paříži a posledních dvou ročnících Ligy národů mají další...

7. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:38

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

Poslední letošní evropský závod formule 1 dokonale vyšel stáji Red Bull a Maxi Verstappenovi. Po kvalifikaci nedal úřadující šampion soupeřům šanci ani v závodě a s velkým náskokem ovládl Velkou cenu...

7. září 2025  16:22,  aktualizováno  17:28

Mistr světa Littler na Czech Open končí v osmifinále, Humphries jde dál

Úřadující mistr světa Luke Littler vypadl na šipkařském Czech Open v pražských Letňanech v osmifinále. Osmnáctiletý Angličan prohrál s Nizozemcem Gianem van Veenem 4:6.

7. září 2025  17:07

Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií

K sobotním narozeninám dostal od mužstva dort s hořící fontánou, kterou se marně snažil sfouknout. Pro trenéra českých fotbalistů Ivana Haška však bude důležitější, aby národní tým v pondělí večer v...

7. září 2025  16:58

Další favorit se loučí s EuroBasketem. Místo Francouzů do čtvrtfinále míří Gruzie

O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří...

7. září 2025  16:40

Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska. Po pádu ho zasáhla motorka do hlavy

Filip Salač po ošklivém pádu nedokončil dnešní Velkou cenu Katalánská kategorie Moto2. Českého jezdce zasáhla motorka do hlavy a musel být převezen do lékařského centra. Pro první vítězství v kariéře...

7. září 2025  13:39,  aktualizováno  15:30

Takhle dominantní dvojici nezažil tenis 57 let. Alcaraz dospívá, Sinner žasne

Zase ti dva... Ale vlastně: kdo jiný? Finále tenisového US Open nabídne očekávané obsazení. Jak se před turnajem předpokládalo, o titul se střetnou Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. V neděli od 20:00...

7. září 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Táta je můj hnací motor. Sabalenková plakala a pak řekla: Musím vyhrát pro děti

Do sálu pro tiskové konference dorazila se šampaňským v ruce, obřími brýlemi Moët na hlavě a spustila: „Tohle bude zábava!“ Tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul na grandslamovém US Open, když ve...

7. září 2025  13:15

Cenzura na US Open. Neukazujte protesty proti Trumpovi, žádají pořadatelé

Když se Donald Trump naposledy objevil v největší tenisové aréně světa, přivítalo ho v New Yorku dunivé bučení. Před deseti lety coby americký prezidentský kandidát osobně sledoval ženské čtvrtfinále...

7. září 2025  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.