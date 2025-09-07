Nadvláda italských volejbalistek trvá, triumfovaly i na mistrovství světa

Neporazitelnost drží už 36 soutěžních zápasů za posledních patnáct měsíců. Pro turecký tým je stříbro prvním medailových úspěchem na světovém šampionátu v historii.
Italky titul z MS vybojovaly po 23 letech. Nad Tureckem zvítězily po setech 25:23, 13:25, 26:24, 19:25 a 15:8. Z vítězného týmu se dostaly do výběru hvězd nahrávačka Alessia Orrová, která zároveň získala cenu pro nejužitečnější hráčku turnaje, blokařka Anna Danesiová a libero Monica De Gennarová.
„Po vítězství tady na mistrovství světa, loňské olympiádě a dvou VNL věřím, že se na tento tým bude v budoucnu vzpomínat jako na legendární, stejně jako se to povedlo několika málo dalším. Jsem na hráčky hrdý,“ řekl kouč Julio Velasco, rodák z Argentiny, který má italský pas. V příštích týdnech se pokusí završit double pro italský volejbal muži, kteří budou obhajovat světový titul na Filipínách.
Bronz získaly Brazilky rovněž po pětisetovém boji s Japonskem, kapitánka Gabi se blýskla 35 body.
Italské volejbalistky ve finále vyhrály všechny liché sety. Jednou z klíčových zbraní byl jejich širší kádr. Na pozici nejúdernější hráčky se totiž střídaly Paola Egonuová s Ekaterinou Antropovovou. První ke zlatu pomohla 22 body, druhá 14. Italky porazily Turecko pošesté za sebou.
Turecké hráčky v čele s Melissou Vargasovou usilovaly po předloňském evropském titulu i o ten světový, ale po více než dvouhodinové bitvě na něj nedosáhly. V závěru finále úřadovala italská obrana. Vargasová zápas zakončila s 33 body a rovněž nechybí v All Stars týmu.
Turecko bude příští rok obhajovat evropské zlato na šampionátu, který bude spolupořádat v Ankaře a jednu ze skupin bude hostit i Brno. Českým reprezentantkám MS v Thajsku nevyšlo podle představ. Po povedené premiéře v Lize národů, v níž porazily právě i turecké volejbalistky, ze skupiny s jednou výhrou neprošly do play off a patří jim 25. místo.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
Finále:
O 3. místo:
Konečné pořadí: 1. Itálie, 2. Turecko, 3. Brazílie, 4. Japonsko, 5. USA, 6. Nizozemsko, 7. Polsko, 8. Francie, 9. Čína, 10. Srbsko, 11. Belgie, 12. Německo, 13. Thajsko, 14. Dominikánská republika, 15. Kanada, 16. Slovinsko, 17. Ukrajina, 18. Španělsko, 19. Švédsko, 20. Keňa, 21. Řecko, 22. Argentina, 23. Kuba, 24. Mexiko, 25. Česko, 26. Kolumbie, 27. Bulharsko, 28. Portoriko, 29. Egypt, 30. Slovensko, 31. Vietnam, 32. Kamerun