Čeští volejbalisté do 20 let mají po výhře nad Ukrajinou evropský bronz

Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy hráčů do 20 let bronzové medaile. Na šampionátu hraném v Řecku a Srbsku porazili v utkání o bronz Ukrajinu 3:1 po setech 25:27, 25:23, 25:15 a 25:22. Svěřenci Michala Nekoly navázali v srbském městě Vrnjačka Banja po šesti letech na předchůdce z ME této věkové kategorie, kteří získali stříbro. Jedinou další medailí v samostatné historii je bronz z roku 1998.