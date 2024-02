Je to úžasné, velká euforie. Zážitek, raduje se Mečiar ze zisku Českého poháru

Šokovali doslova všechny. Volejbalisté Black Volley Beskydy hrají extraligu teprve pátou sezonu a dosud nikdy se v ní neprobojovali do čtvrtfinále. A nyní vyhráli Český pohár.

„Je to úžasné, velká euforie. A je to o to větší zážitek, že jsme pohár získali jako outsideři, že jsme všechny překvapili,“ řekl beskydský smečař Marek Mečiar. „Možná to je i poprvé v historii Českého poháru, co ho získal nějaký tým ze spodní části extraligy.“

Beskydští v Táboře, kde soutěž vyvrcholila, porazili v semifinále Lvy Praha a ve finále Aero Odolenu Vodu shodně 3:1.

Triumf oslavili jen trochu.

„Vraceli jsme se hned po utkání a jeli třemi auty, takže to nebylo až takové. Ale když jsme dorazili někdy před druhou hodinou v noci domů, na chvilku jsme si ještě sedli. Máme však tento týden další dva zápasy, takže až po tom sobotním možná někam vyrazíme,“ uvedl Marek Mečiar, který se před sezonou vrátil z hostování v rakouském Waldviertelu a řešil odchod z klubu. Leč ten mu nevyšel.

Jste rád, že jste nakonec zůstal?

Byla to náročná sezona, měl jsem nějaká zranění, výpadky, nebyl jsem v ideálním tréninkovém a zápasovém rytmu. A když se teď povedl takový malý zázrak, jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. A po pěti letech, co jsem v klubu, jsem mu pomohl získat nějakou trofej. Teď už budu moci odejít rozšiřovat svoje obzory někam jinam.

Takže po sezoně odejdete?

Zřejmě ano. Přece jen jsem v Beskydech, na jednom místě, pět let. Rád ale poznávám nové věci, nová místa, takže změna prostředí se nabízí.

Někdejší slovenský reprezentant Marek Mečiarv dresu Beskyd

Pojďme ale k poháru. Kde se ve vašem týmu vzala ta síla, když jste během sezony podávali nevyrovnané výkony?

Ty bych přičítal tomu, že jsme mladý tým, proto ta kolísavost. Ale potenciál tady je velký, ať už smečař Jirka Benda, který se už dostal i do mužské reprezentace, nebo Marek Perry, jenž je dlouholetý hráč. Využili jsme dravosti mladíků a moment překvapení. Dali jsme do toho všechno.

Vám do základní sestavy pomohlo zranění Marka Perryho. Místo něj jste naskočil na post univerzála, kde jste v minulosti občas nastoupil. Přesto, nebyl to pro vás jako smečaře problém?

Bylo to nečekané, ale tím, že jsem tam už několikrát hrál a Marek se zranil týden před Final Four, měl jsem nějaký čas na přípravu, nešel jsem do toho úplně naslepo. Ale byla tam trochu i nervozita ze změny postu, nejsem na to zvyklý hlavně pokud jde o doskok, když univerzál útočí ze zóny jedna (ze zadní krajní pozice vpravo). Ten je atypický. Bylo to zpočátku náročné i na hlavu, musel jsem se s tím nějak srovnat. Zpočátku jsem během tréninku měl strašně moc přešlapů, ale v těch pohárových zápasech už ani jeden.

S 22 body proti Lvům a 17 s Odolenou Vodou jste byl nejúdernějším hráčem finálového turnaje.

Byl to ale super kolektivní výkon. Hodně mi pomohli spoluhráči. Vyhoupli jsme se na vlnu a když se člověk dostane do komfortní zóny, do euforie, tak mu někdy narostou taková neviditelná křídla.

Jaké vám přišly ohlasy na beskydský triumf?

Bylo jich hodně. Na to, že moc nekomunikuji přes sociální sítě, s nikým si nijak zvlášť nepíšu, tak najednou to bylo velké šílenství. I pro to, že naše vítězství bylo tak nečekané.

Potěšilo vás nějaké blahopřání obzvlášť?

Všechny, každá gratulace.

Hráči Black Volley Beskydy oslavují vítězství ve finále Českého poháru volejbalistů,

V extralize končí základní část a vy ve zbývajících dvou zápasech opět narazíte na soupeře z poháru – ve čtvrtek v Odolena Vodě a v sobotu od 17 hodin v hale v Ostravě-Třebovicích hostíte Lvy Praha. Bude těžké vrátit se do ligového rytmu?

Hlavně to budou znovu velmi těžké zápasy, protože Odolka i Lvi nám budou chtít vrátit porážky, bude to náročné. Ale očividně máme dobrou náladu, daří se nám a víme, že s nimi můžeme vyhrát.

Máte jisté předkolo play off. Takže cílem týmu je čtvrtfinále?

Ano, ale snadné to nebude, protože celá česká extraliga má velkou kvalitu a je jedno, zda jde o spodek, nebo vrch tabulky. Žádný soupeř není jednoznačně porazitelný.