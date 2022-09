Volejbaloví Lvi si zvykají na nového trenéra, po stříbru mají znovu velké ambice

Komunikačním jazykem se v elitním týmu Lvů stala angličtina, ale to není jediná změna, kterou zahraniční kouč přinesl. „Změnilo se toho hodně. Každý trenér má svůj rukopis a Juan má taky svůj. Tušil jsem, že to bude škola pro nás hráče i vedení. Uvidí úplně jiný pohled na volejbal. Hodně se dbá na to, abychom drželi taktické pokyny ohledně obrany. V tom je na nás pes,“ přiblížil na dnešní tiskové konferenci kapitán Jakub Janouch.

Reprezentační nahrávač věří, že to týmu může pomoci. „Myslím, že v tomhle je klíč k úspěchu. Když budeme vybírat útoky soupeře, tak pak máme vysoké hráče na kůlu, kteří si dokážou pomoci i z těžkých situací,“ řekl.

Nejvýraznější posilou je kanadský univerzál Casey Schouten, který přišel z Českých Budějovic. „Rozhodl můj celkový pohled na klub a jeho fungování. Líbilo se mi jeho týmové pojetí volejbalu Navíc jsem osobně znal některé kluky. Praha je kosmopolitní město, mé partnerce nabízí daleko lepší možnosti pro nalezení práce,“ vysvětlil osmadvacetiletý volejbalista, proč dal přednost Lvům před jinými nabídkami z Česka a Řecka.

Loňskou finálovou účastí si Lvi nasadili vysokou laťku. „Ukázali jsme, že to myslíme vážně. Že jsme klub, který chce bojovat o medaile. Vnímám to jako dobrý základní kámen k tomu, aby se s námi počítalo jako se silným klubem, který ty ambice má,“ uvedl předseda klubu Tomáš Janeček. „Cíle jsou nejvyšší - být lepší než minulý rok, ať už se jedná o českou ligu nebo Český pohár. Ale ten cíl je strašně daleko. Začal bych tím, abychom byli v první čtyřce, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ doplnil Janouch.

V generálce na domácí sezonu skončili Lvi druzí na turnaji ve francouzském Chaumontu, kde hrály týmy z Ligy mistrů. „Poslední víkend jsme hráli na vysoké volejbalové úrovni. Ty výhry byly důležité pro naše sebevědomí. Porazili jsme Chaumont, který je jedním z nejlepších týmů v Evropě,“ ocenil kouč Barrial. Smečař Tomáš Kriško ale tyto výsledky nepřeceňuje. „Jsou pěkné, ale pořád je to jen přátelský turnaj. Ty hlavní boje začnou v neděli,“ poznamenal kapitán slovenské reprezentace.