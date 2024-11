Liberecké volejbalistky uštědřily vedoucí Olomouci první domácí porážku

Olomouc poprvé v sezoně vyšla bodově naprázdno. Dosud jedinou porážku utrpěla před měsícem ve Frýdku-Místku, kde získala bod za prohru v pěti setech.

„První prohra doma. Ještě 0:3, hořká, ale dalo se to bohužel trošku očekávat. Některé hráčky v týdnu nebyly na tréninku, léčily si zdravotní problémy a v zápase bojovaly samy se sebou. Liberec bojoval, vychytal spousty balónů a uhrál si to zaslouženě 3:0,“ řekl olomoucký trenér Jan Drešl na klubovém webu.

Dukla oplatila Olomouci porážku 0:3 z úvodního vzájemného duelu a připsala si šestou extraligovou výhru za sebou. „Povedl se nám první set, odskočit a pak se to vše dobře odvíjelo. Olomouc není moc zvyklá prohrávat, takže byla pod tlakem a my jsme hráli do konce utkání ve všech činnostech spolehlivě,“ uvedl kouč úřadujících vicemistryň Libor Gálik.

I druhé brněnské derby v sezoně ovládly favorizované Šelmy. Obhájkyně titulu zvítězily 3:1 i díky 21 bodům Silvaové. Domácí Královo Pole prohrálo počtvrté za sebou.

UNIQA extraliga volejbalistek - 12. kolo: Frýdek-Místek - Olymp Praha 3:2 (-20, 20, 20, -16, 10)

Nejvíce bodů: Borawská a Maciagowská po 19, Böhmová a Strušková po 12 - Brancuská 23, Hodanová 14, Doudová 13. Olomouc - Liberec 0:3 (-20, -23, -18)

Nejvíce bodů: Frankevyčová 12, Pereiraová a Nowaková po 11 - Fixová a Šulcová po 13, Körmendyová 12. Ostrava - Šternberk 3:0 (21, 23, 14)

Nejvíce bodů: Štrbová 14, Drozdová 11, Chládková 10 - Valentová 14, Šotkovská 10, Holubcová 8. KP Brno - Šelmy Brno 1:3 (-20, -18, 20, -21)

Nejvíce bodů: Salimová 18, Prchalová 10, Weidenthalerová a Zapletalová po 6 - Dos Santosová 21, Janská 14, Nováková 12.

Tabulka: