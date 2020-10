Karlovarsko ani Olomouc neodehrají volejbalovou Ligu mistrů doma

Západočeši se poměří s evropskou klubovou elitou v Trentinu a poté ve Fridrichshafenu. Hanačky pojedou rovněž do Itálie, a to do Novary, a následně do polského města Police. Karlovarsko odehraje první turnaj 1. až 3. prosince a druhý v Německu od 9. do 11. února, olomoucké volejbalistky v Novaře 24.-26. listopadu a v Polsku 2. až 4. února.

„Covid-19 mění naše životy a nejen to, změnil také herní systém letošní Champions League,“ napsalo Karlovarsko na faceboku. Jejich skupinu E s Trentinem a Friedrichshafenem doplňuje ještě Novosibirsk. Původně přitom Západočeši uspěli s žádostí, aby Ligu mistrů mohli hostit ve své hale, a ne hokejové KV Areně, neboť nesplňovali podmínku divácké kapacity.

Olomoucké hráčky by podle dosavadního tradičního formátu také hrály třikrát doma a stejně jako Karlovarsko jely do Ruska, protože posledním účastníkem jejich skupiny E je Kazaň.

„Po vyhodnocení nejnovějšího vývoje pandemie a po rozsáhlé spolupráci všech zúčastněných stran došlo ke shodě ohledně nutnosti úpravy formátu. Budou se konat dva samostatné turnaje každý s každým v uzavřené ‚bublině‘ na dvou různých místech,“ uvedli představitelé CEV. Z pěti skupin Ligy mistrů i mistryň postoupí vždy vítězové do čtvrtfinále a doplní je tři nejlepší týmy z druhých míst.

Olomouc dnes také oznámila, že z ekonomických důvodů zúžila kádr o tři hráčky. V době přerušení extraligy se klub rozloučil s českou smečařkou Martinou Michalíkovou, americkou blokařkou Olivií Kofieovou a srbskou nahrávačkou Jovanou Gogičovou.

„Dnešní doba není profesionálnímu sportu nakloněna a nevytváří mu dobré podmínky. V podstatě nemáme možnost se adekvátně připravovat, hráčky trénují venku na antuce a ani při případném obnovení soutěží nemůžeme počítat s účastí diváků, televizními přenosy a s tím odpovídajícími příjmy,“ uvedl na klubovém webu předseda Jiří Zemánek.

„Víme, že jdeme do velkého rizika, nicméně zkusíme odehrát obě soutěže v základní šestce plus s liberem. Možná to sice ovlivní naše výsledky a výkony, ale nesmíme a nechceme ohrozit existenci vrcholového ženského volejbalu v Olomouci do budoucích let,“ dodal Zemánek.