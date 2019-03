Náš cíl? Postup do finále, hlásí liberecká opora Pištěláková

Před rokem byla v kádru Králova Pole Brno, které v extraligovém čtvrtfinále libereckou Duklu vyřadilo. V letošní sezoně bude naopak slovenská reprezentační univerzálka Nikola Pištěláková v této fázi soutěže bojovat v barvách severočeského armádního klubu proti svému bývalému brněnskému celku.

Dukla Liberec - KP Brno program čtvrtfinálové série play off extraligy volejbalistek 1. zápas - sobota 16. března Liberec - KP Brno (18:00)

2. zápas - středa 20. března KP Brno - Liberec (18.30)

3. zápas - sobota 23. března Liberec - KP Brno (18.00)

případný 4. zápas - středa 27. března KP Brno - Liberec (18.30)

případný 5. zápas - sobota 30. března Liberec - K P Brno (18.00)

„Velmi se to těším, protože jsem v KP Brno před rokem neměla tolik šancí si to play off zahrát, když jsme Liberec vyřadily. Byla jsem spíš náhradnice. Teď si to určitě užiju mnohem víc a určitě zase chci být na straně postupujících,“ říkala s úsměvem 24letá Nikola Pištěláková.

Volejbalistky Dukly působí v české extralize teprve druhou sezonu, v té minulé skončily celkově páté, letos už ale byly po základní části stříbrné za suverénní Olomoucí a ambice tak mají mnohem vyšší. „Základní část hodnotím velice pozitivně a myslím, že jsme soupeřky i trochu překvapily. Samozřejmě do čtvrtfinále jdeme z druhého místa jako favoritky, Brno nemá asi co ztratit, ale my máme svoje cíle jasné,“ tvrdí 182 centimetrů vysoká liberecká univerzálka.

A jaké že ty cíle jsou? „Určitě postup do finále, z druhé pozice ani jiný cíl mít nemůžeme.“ Několikanásobná mistryně Slovenska s týmem Slávia EU Bratislava přišla pod Ještěd z Brna vloni po sezoně. „Chtěla jsem mít jistotu, Dukla mi to angažmá nabídla ještě před koncem minulé sezony, v Brně už jsem zůstat nechtěla, tak jsem neváhala. Chtěla jsem být dál v české extralize a dokázat, že jsem ta, která volejbal hrát umí.“

Pištěláková dosud odehrála v sezoně v součtu extraligy, Českého poháru a evropského Challenge Cupu za Duklu všech 33 zápasů. „Bylo to sice náročné, ale s tím jsem do Liberce šla. Minulý rok jsem tolik šancí nedostávala, v Dukle jsem naopak spokojená, že můžu hrát každý zápas, každý set, že patřím k lídrům týmu a jsem tolik vytěžovaná. Zahrála jsem si zatím fakt dost,“ pochvaluje si Pištěláková, jež má v extralize v útoku úspěšnost 39 procent a na servisu zaznamenala 39 es. „Myslím, že na ženský volejbal to jsou dobrá čísla.“

Vloni v létě se liberecký tým volejbalistek oproti předchozí premiérové sezoně poměrně zásadně obměnil, přišla řada nových hráček, přesto začalo družstvo fungovat už od prvních mistrovských zápasů. „Je fakt, že nás tady bylo hodně nových hráček, ale v přípravě jsme měli velkou porci zápasů s kvalitními českými i zahraničními týmy, a to nám dalo hodně. Myslím, že jsme se stoprocentně sehrály a bylo to hned vidět na výsledcích v úvodu i po celou sezonu. Je to prostě o trénování, hraní, komunikaci a musí samozřejmě být i parta. Ta nám, chvála bohu, zatím funguje,“ tvrdí liberecká útočná hvězda Nikola Pištěláková, která bude v klubu působit i dál. S Duklou totiž čerstvě podepsala smlouvu na další dvě sezony.

„Jsem tady moc spokojená, chtěla bych být u prvních velkých úspěchů ženského týmu Dukly Liberec a právě proto jsem prodloužila kontrakt. Věřím totiž, že bychom se v budoucnu mohly dočkat i toho českého titulu,“ přeje si liberecká volejbalistka Nikola Pištěláková.