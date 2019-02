Štokr dotáhl Liberec k deváté výhře v řadě: Cítil jsem se hodně dobře

Na triumfu favorizovaných volejbalistů liberecké Dukly nad Příbramí 25:20, 27:25 a 25:16 měl hlavní podíl Jan Štokr. Zkušený univerzál byl suverénně hlavní hvězdou utkání, když sám nasbíral 25 bodů. „Cítil jsem se hodně dobře, nahrávač mi od začátku věřil a to se pak hraje super,“ pochvaloval si 36letý Jan Štokr.

„Byl to jasně rozdílový hráč, který uhrál všechny důležité balony,“ řekl Martin Kop, kouč Příbrami.

Největší drama nabídl prostřední set. V něm domácí promarnili vedení 13:10, bojovní hosté pak otočili jeho vývoj na 19:16 ve svůj prospěch, ale v napínavé koncovce už zase měli navrch Liberečtí, kteří proměnili třetí setbol.

Proti mládí hostů v těchto momentech rozhodla mnohem větší zkušenost borců Dukly, Středočechům navíc kvůli nemoci chyběl klíčový hráč - polský univerzál Lech, aktuálně druhý nejvíce bodující hráč extraligy právě za Štokrem.

„Od nás to nebyl úplně optimální výkon. Přísnější měřítko snese první set a konec třetího,“ uvedl Michal Nekola, trenér Dukly. „Ve druhém jsme zbytečně pustili Příbram do hry, netlačili jsme tolik na servisu a hned se nám to vracelo zpátky. Příště musíme hrát mnohem koncentrovaněji po celý zápas.“

Díky deváté tříbodové výhře za sebou se volejbalisté Liberce dotáhli se 42 body na vedoucí České Budějovice, které ale mají navrch v počtu vítězství. To je prvním kritériem v konečném pořadí po základní části.