Desátá výhra v řadě. Jak karlovarští volejbalisté dorazili od Brna k Brnu

Ve šlágru kola brněnští volejbalisté až v tie breaku podlehli Karlovarsku a vítězná série devíti zápasů pro ně skončila. Naopak Karlovarsko přidalo už desátou výhru v řadě. Navíc se muselo vypořádat s absencí několika hráčů včetně kapitána Filipa Rejlka.



„Gratuluju klukům. Jsem moc rád, že tým ukázal, že je schopný si poradit s jakoukoli situací. Chyběli nám hráči, nešel nám servis jako obvykle, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit, povedla se nám nějaká střídání a byli jsme trpělivější. Řekli jsme si, že chceme vyhrát obranou, což se nám povedlo,“ pochvaluje si trenér Jiří Novák.

Nejen z výtečné karlovarské formy měli v Brně před utkáním strach.

Pohár se hraje s jinými míči

„Mají výborný tým a šlape jim to. Záleží také na tom, jak se vypořádáme s jinými míči, které kvůli účasti Karlovarska v evropském poháru musíme nasadit,“ varoval před zápasem trenér Brna Ondřej Marek.

Karlovarsko čeká ve středu odveta osmifinále Vyzývacího poháru na palubovce rumunského Zalau. V evropské soutěži se přitom hraje s jinými míči než v extralize, takže mají soupeři západočeského celku povinnost nastoupit v duelu předcházejícímu evropskému zápolení s míči pro mezinárodní souboje.

„V první řadě mají jinou barvu a taky se jinak chovají. Nechceme se ale na tento faktor vymlouvat. Karlovarsko má zase dost náročný program, půjdeme naplno do servisu a uvidíme, jak se nám zadaří,“ poznamenal Marek.

Od Brna k Brnu

Právě Karlovarsko je poslední tým, který našel recept na rozjetou brněnskou skvadru. V půlce listopadu Západočeši na domácí palubovce přehráli Jihomoravany 3:0 i díky dvěma vyhraným setům v těsných koncovkách.

„Dvě sady jsme si prohráli sami. Ale už jsme trošku dál s výkonností než tehdy, i Vary hrají jinak. Připravujeme si různé varianty na soupeře a výhoda je taky v tom, že hrajeme doma. Ve Varech jsme snad ještě nikdy nezvítězili,“ uvedl Marek.

Od prohry Brňané započali svou unikátní sérii, při níž skolili třeba mistrovský Jihostroj České Budějovice nebo silný Liberec a vyhoupli se na třetí místo tabulky. Tu teď přetrhlo opět Karlovarsko.

„Neměli jsme to lehké, samozřejmě výsledek tomu odpovídá. Co jsme čekali, to se splnilo. Brno dobře podávalo, vůbec jsme to neměli lehké. Já jsem šťastný, že jsme vyhráli, udrželi si sérii a jedeme dál na pohár,“ prohlásil dočasný karlovarský kapitán Lukáš Ticháček. Postavení obou celků v tabulce a aktuální sérii přilákalo do brněnské haly v Kounicově ulici nadprůměrnou návštěvu, přišlo 798 diváků. Na to ve Varech jsou zvyklí, ale pro Brno to byla novinka zvláště proto, že město ve stejném čase hostilo několik volejbalových akcí. Hala na Vodově ulici byla zasvěcena Final Four Českého poháru žen, v tělocvičně Sportovního gymnázia se odehrával extraligový turnaj juniorů a na Kouničce byl k vidění šlágr kola volejbalové extraligy mužů.

Přilákali i víc diváků

„Snad jednou si pamatuji s Budějovicemi, že tu bylo možná ještě o trochu více lidí, dnes to bylo naprosto úžasné, volejbal nás před takovou kulisou baví. Po třetím setu jsme začali trochu více kazit servis, oni nás dokázali odpřihrávat, složit i těžké balony a pomohlo jim i dobré střídání hráčů,“ říkal po zápase brněnský kapitán Michal Hrazdíra.

„Karlovarsko zaslouženě vyhrálo, my jsme udělali o dost více takových drobných chyb. I když jsme hráli s nasazením, myslím, že i pohledný volejbal, divákům, kterých byla plná hala, se to muselo líbit. Ve fázích, kdy se to lámalo, jsme nebyli úplně důslední. Pokud chceme porážet tak dobré týmy, jako jsou Vary, tak budeme muset být ještě preciznější,“ připojil brněnský kouč Ondřej Marek.

Ve středu hrají Vary v Rumunsku