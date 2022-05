Volejbalové mistry z Karlovarska opouští čtyři hráči

Reprezentační smečař Lukáš Vašina odchází z Karlovarska do elitního polského klubu Skra Belchatów, který patří k nejlepším v Evropě. Univerzál Patrik Indra míří do francouzského klubu Chaumontu. Tým letošních českých volejbalových šampionů opouští také druhý univerzál Daniel Římal, který by se měl stát útočným lídrem Zlína, a blokař Marc Wilson. O odchodech informovalo Karlovarsko na instagramu.

Indra jde do Chaumont

Nová působiště lídrů, kteří dovedli Západočechy k výhře v dramatické finálové sérii se Lvy Praha, přiblížil prezident klubu Jakub Novotný. „Patrik Indra jde do francouzského Chaumont, jednoho z nejlepších klubů ve Francii. S námi vyhrál dva tituly, odvedl svou práci, naučil se blokovat a hrát na blok. Já jako bývalý univerzál cítím, že by měl jít, a přeji mu hodně štěstí. Lukáš je to samé, byl s námi tři roky a taky dvakrát zvedl pohár. Ten pro změnu zamíří do jednoho z nejlepších klubů v polské lize Skry Belchatów. Je to druhá nejlepší liga na světě, tak tam bude mít co dělat, ale když to nezkusí, tak to nepozná,“ řekl regionálnímu Deníku.

Trojnásobný český šampion Karlovarsko se bude muset obejít také bez kanadského blokaře Marca Wilsona, který se ve finálové sérii dostal do základní sestavy po zranění Vojtěcha Patočky ve druhém zápase. Kde bude mít další angažmá, zatím není jasné.

Jasno má naopak Římal, který přestoupil do posledního klubu extraligové sezony Zlína, kde by se měl stát útočným lídrem. „V Brně jsem si už vyzkoušel být v podobné roli, proto se na ni velmi těším. Je to pro mě velká výzva a myslím si, že to je v životě potřeba. Je čas se zase porvat na hřišti,“ uvedl v tiskové zprávě Římal, který v jihomoravské metropoli vstoupil do extraligy.

Před rokem a půl přestoupil do Karlovarska, kde kryl záda Indrovi. „Hodnotit to celé můžu jedině pozitivně. Získal jsem nové kamarády, zážitky a zkušenosti. Celé jsem si to hodně užíval. Role byla od začátku jasná, ale byl jsem připravený pro tým udělat všechno, co bylo v mých silách,“ řekl.

V Karlovarsku se věnoval i dětem a do přípravy mládeže se chce zapojit i ve Zlíně. „Vždycky mě to s dětmi bavilo. Mám to rád a jednou bych chtěl být kvalitním trenérem mládeže a předávat jim všechno, co jsem se naučil,“ svěřil se.