Lídři z Karlovarska se proti poslední Ostravě nadřeli až ve třetím setu

„Udržet prvenství byl náš jednoznačný cíl,“ upozornil karlovarský smečař Jakub Ihnát. „Jít do play off z prvního místa je obrovská výhoda, protože máte výhodu rozhodujícího utkání doma. A my jsme v naší hale velmi silní, byť minulý rok v play off to tak nevypadalo.“

Přesto trenéři Karlovarska některé opory šetřili.

„V šatně máme nějaký moribundus, takže kluky, kteří byli trochu nakřáplí, jsme nechali odpočívali,“ uvedl Novák.

Ostrava, která se už připravuje na baráž s vítězem první ligy, potrápila obhájce titulu až v posledním setu, kdy otočila stav na 22:21. Jenže na servis přišel univerzál Patrik Lamanec, se 17 body nejúdernější hráč zápasu, a Karlovarští sadu vyhráli 25:22.

„Kéž by nám tak pomáhal častěji,“ přeje si Jiří Novák.

„Věřil jsem, že někomu z nás vyjde v závěru servis a soupeře ubráníme. A stalo se,“ dodal Jakub Ihnát.

Karlovarský smečař Jakub Ihnát útočí přes ostravský blok.

„My máme na čem pracovat. Dnes rozhodl rozdíl v servisu, ten byl velký,“ uvedl Jakub Salon, který na postu hlavního trenéra Ostravy nahradil odvolaného Richarda Vlkolinského. „Na tréninku podáváme lépe, jen to musíme přenést do hry.“

Čím si aktéři duelu vysvětlují vyrovnaný závěr utkání?

„My jsme věděli, že nemáme co ztratit. K tomu jsme zápas brali už jako přípravu na baráž. Snažili jsme se, ale nevyšlo to,“ povzdechl si ostravský nahrávač Tomáš Mišek.

„Ztratili jsme důraz v útoku a v obraně,“ měl jasno trenér Novák.

Ihnát bral pozitivně, že museli ve třetím setu o výhru bojovat v samé koncovce.

„Nechtěli jsme, aby se nám domácí přiblížili, protože nevíte, co se stane... Ale je dobře, že nás potrápili. Celý zápas jsme si museli dávat pozor. Ostrava je známá tím, že vždy bojuje a může zaskočit kohokoliv, i když tuto sezonu se jí nedaří,“ prohlásil Jakub Ihnát.

Jakub Ihnát přihrává podání soupeře.

Mluvil i z vlastní zkušenosti, jelikož za Ostravu odehrál první dvě sezony v extralize.

„Rád se sem vracím, tady to byly moje začátky v Česku,“ připomněl slovenský reprezentant. „Znám tady hodně lidí, i kluků. Ale halu si už tak dobře nepamatuji, už se v ní neorientuji jako dříve, když jsem v ní byl doma.“

A co říká nynějšímu ostravskému trápení, boji o záchranu mezi elitou?

„Nejsem od toho, abych je soudil, ale je jasné že ani oni nejsou spokojeni. Budu jim v baráži držet palce, protože Ostrava by měla být mezi extraligovými týmy. Pořád je to moje srdeční záležitost. Věřím, že se dá dohromady. Už jsem slyšel, že se chystají nějaké projekty, které by měly ostravský volejbal znovu pozvednout.“

O nich ale šéfové klubu zatím mluvit nechtějí.