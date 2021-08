V posilovně je co dohánět, ví volejbalista Římal. Přes léto dodělal školu

Do letní přípravy Karlovarska naskočil univerzál Daniel Římal plný elánu. Osobní volno totiž vyplnil aktivně: pravidelně hrál beachvolejbal a úspěšně zakončil vysokoškolská studia. „Odehrál jsem i několik antukových turnajů a chodil jsem do posilovny,“ doplnil promovaný kondiční trenér.

Letní přípravu s mužstvem Karlovarska zažíváte poprvé. Jaká pro vás je?

Na přípravu jsem se rozhodně moc těšil, volno bylo moc dlouhé a chtělo to už nějaký pohyb. Tedy nějaký pořádný pohyb. Taky jsem se těšil na kluky, až se zase setkáme. A ty začátky letní přípravy jsou stejné, v Brně to bylo taky velmi těžké jako tady, nevidím v tom rozdíl.

Takže tu zatím není něco, co by vás překvapilo?

Je pravda, že neobvyklé je, že nás je tu na tréninky jenom šest. Hodně kluků je teď totiž v reprezentacích. Takže zatím nemůžeme trénovat hru šest na šest, ale má to i svoje výhody. Každé cvičení se dělá na víc opakování, dostaneme se častěji k balonu.

A jak jste strávil své volno po sezoně?

Především jsem musel dodělat školu, to znamená psaní diplomové práce a učení se na státnice. Pravidelně jsem chodil na beachvolejbal, v Brně, i třeba v Ostravě. Odehrál jsem i několik antukových turnajů a chodil jsem do posilovny.

Jaký obor jste na univerzitě vystudoval?

Je to kondiční trenérství, magisterské studium. Diplomku jsem psal na volejbalové téma, o statistikách. Jednou bych rád trénoval. Spíš než jako kondiční trenér bych chtěl vést mládež, tam budu směřovat. Už jsem se tak i domluvil s vedením zdejšího klubu, jestli bych mohl občas vypomoct s tréninkem dětí. Samozřejmě v sezoně to bude obtížné a asi to z časových důvodů nebude možné.

Začátek letní přípravy bývá hodně zaměřený na objemové a kondiční tréninky. Které činnosti nemáte zrovna v oblibě?

Nejhorší je asi běhání na oválu. My volejbalisti většinou nemáme rádi běhat dokola, a ještě tak dlouho. Ale naopak mám rád skákání do schodů nebo přes překážky. A super je i posilovna, na tu se vždycky těším. Teď je potřeba toho spoustu dohnat.

A myslíte už na nadcházející sezonu?

Teď se soustředím hlavně na to, abych se do toho pořádně dostal. Ale na sezonu se už těším, hlavně na to, až se vrátí kluci z reprezentace a všichni se společně potkáme. Konec minulé sezony byl úplně super, ten se povedl a chceme si to zopakovat.