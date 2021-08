Zpátky do práce: trénink koordinace i výšlap na Kleť. Jihostroj je v přípravě

Ti včera společně při dopoledním tréninku cvičili například i pohybovou koordinaci. S A týmem nyní trénují i mladíci z prvoligového celku EGE.

„První čtyři dny nás čekají právě věci týkající se koordinace, potom se chceme postupně dostávat do sportovnějších výkonů. Budeme trénovat v koridoru, a pokud nám to počasí dovolí, tak i venku. Vyšlápneme na Kleť, využijeme beachvolejbalové kurty či bazén,“ vyjmenoval program následujících dní a týdnů kouč Jihostroje.

Příprava na sezonu se tedy hodně podobá těm z minulých let. Volejbalisté jen změnili posilovnu, centrum Jaroslava Pouzara na sídlišti Vltava vystřídal Bcross Gym u nádraží. Přímo na palubovku se část kádru Jihostroje dostane v příštím týdnu.

Volejbalisté budějovického Jihostroje začali s týmovou letní přípravou na nadcházející extraligovou sezonu. Na snímku čelem Michal Kriško. Volejbalisté budějovického Jihostroje začali s týmovou letní přípravou na nadcházející extraligovou sezonu.Na snímku Miguel De Amo (zády) a Casey Schouten.

„Volejbal je plánovaný třikrát v týdnu a plus do toho samozřejmě budeme dál dělat fyzičku,“ doplnil Dvořák. Tomu nyní chybí v týmu Radek Mach, Petr Michálek, Josef Polák, Martin Licek a Oliver Sedláček, kteří si plní reprezentační povinnosti. Filip Stoilovič by se měl k týmu připojit později.



„Za pár dní se bude nároďák zužovat, takže se zřejmě vrátí Radek Mach. Jak to bude se zbytkem, teprve uvidíme,“ doplnil Dvořák. První přípravný zápas by měli Jihočeši sehrál 24. srpna.