Kalusková: Netušila jsem, že to zajde tak daleko. Najednou jsem byla na soupisce

Téměř po třech letech se vrátila do extraligy a ve čtvrtečním posledním kole základní části pomohla Ostravankám k výhře nad Olomoucí 3:0.

„Mohlo to být lepší,“ hodnotila svůj výkon. S úsměvem dodala: „Ale cítím, že soupeřky si možná myslí, že ještě něco umím, protože jsem vyskočila na první smeč a měla jsem proti sobě dvojblok.“

Kalusková nastoupila na několik míčů v závěru první sady, třetí už odehrála celou. „Po těch letech, co jsem nehrála, je rozumné, že mě Pompe (trenér Pommer) dostává do hry postupně. Ví, co dělá,“ podotkla.

Ostravská blokařka Iva Kalusková sleduje míč, který se po útoku její spoluhráčky odrazil od bloku.

Nejen trenér Pommer, ale i někdejší dlouholetá spoluhráčka Petra Kojdová lákala Ivu Kaluskovou zpátky. „Ale jenom tak lehce. Každopádně jsem ráda, že Iva tu zase je,“ culila se ostravská smečařka Petra Kojdová.

Zdeněk Pommer doufá, že zkušená blokařka pomůže týmu v play off svými zkušenostmi a výškou. Zpátky do hry ji lákal postupně.

„Netušila jsem, že to zajde tak daleko. Přemlouval mě pomalu, sem tam mě zval na trénink a posléze jsem zjistila, že jsem zapsaná na soupisce. A teď jsem hrála. Ani nevím, jak se to stalo,“ smála se Iva Kalusková.

O svém návratu do ostrých zápasů matka dvou synů lehce pochybuje. „Nevím. Už jsem spíše trochu veteránka. Myslela jsem si, že už mě nikdo nenarve do těch kraťasů, v nichž hrajeme. V mém věku se něco takového snad ani nosit nemá. Ale jsem tady. A jsem ráda, že si ještě mohu zahrát.“

Přiznává, že ji potěšilo, že se k týmu znovu mohla připojit. „Na prvním tréninku jsem se cítila skvěle. Jako bych se vrátila do doby před dětmi. Tréninky si užívám, nemusím vařit večeři (smála se). Je to pro mě takový návrat do minulosti.“

Přesto na jednom tréninku měla i děti. „Manžel kvůli práci nestíhal, a tak jsem sbalila svou tašku, tašku hraček a tašku jídla a vyrazila. V tělocvičně jsme udělaly herní koutek. Kluci byli šikovní, vydrželi. Musím ale poděkovat manželovi a všem v rodině, že se při hlídání střídají.“

Iva Kalusková se v utkání s Olomoucí snaží zaútočit.

Iva Kalusková se při nynější mateřské pauze snaží věnovat i své lékařské profesi neuroložky. „Mám jen minimální úvazek, dvě a půl hodiny týdně v ambulanci. Je to taková udržovací kúra. Ale až trochu povyroste mladší Míra, budu toho mít více.“

S doháněním kondice nemá problémy. Pravidelně si chodila zaběhat. „A k tomu mám doma dvě děti a ty mi nedovolí sednout si, takže denně nazvedám spoustu kilogramů.“

V jakém stavu našla družstvo, s nímž v minulosti vybojovala extraligový bronz?

„Chodím za holkami, jako na regeneraci v rámci péče o děti. Pořád je tady Pompe. A ten ostravský tým... Je fajn, takový, jaký znám. Nemohu říct, že by tady bylo něco jiného,“ odpověděla. „Přibyly další mladé hráčky, takže jsem asi o dvacet let starší než některé z nich. Je to zajímavý pohled, když stojíte s blokařkou, které je sedmnáct, je to takové hezké.“

Ve čtvrtfinále extraligy se Ostravanky utkají s pražským Olympem. Sérii na tři výhry začnou 13. března v 17.00 v hale soupeřek, doma je přivítají o tři dny později od 15.30.

„Vůbec nevím, jestli se do sestavy pro zápas v Praze dostanu. Přece jen nás je více, kdo může jet,“ uvedla Iva Kalusková.

Připravená však je.