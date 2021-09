Smečař Galabov: Doufám, že se ukázala naše mentální síla

„Body jsem neviděl, může se to ještě zamotat, ale postup by už mohl klapnout. Je to úleva, protože Itálie (s ní hrají ve čtvrtek – pozn. red.) má neskutečnou kvalitu, je to evropský soupeř par excellence. Můžeme být už trochu klidnější,“ řekl Jan Galabov, který mezi novináře přišel s krabicí sladkostí.

To máte od nějaké fanynky?

Ne, ne. Náš masér Martin Sedlák nám připravuje takové ňaminy na lavičku, abychom měli přísun energie a furt nám to šlapalo. Jsou to nakrájené různé energetické tyčinky a ovoce.

Však se také zdálo, že jste v dramatických koncovkách prvních dvou setů měli energie dost...

Spíš bych řekl, že jí pomalu ubývá. Přece jenom už je to čtvrtý zápas skoro v řadě s jednodenní pauzou. Bylo to opravdu náročné.

Navíc, když první dvě sady soupeř pořádně vzdoroval, že?

Černohorci nedali svou kůži lacino, museli jsme do toho opravdu šlapat, co to šlo. Hráli velmi dobře. Pořádně nám zápas znepříjemnili. Nám se podařilo uhrát obě koncovky setů, tam se ukázala, doufám, mentální síla týmu. Extrémně nás to nakoplo nahoru. Díky tomu jsme s větším klidem, odvahou i pohodou zvládli třetí sadu a dotáhli zápas k vítězství.



Co s vámi v prvním setu po zásahu videa za stavu 23:23 udělal otočený setbol?

Upřímně... Za sebe mohu říct, že jsem ani nevnímal, jestli měli setbol nebo ne. Člověk hraje každý balon. Věřil jsem, že to zvládneme, že nás to nerozhodí. Překlopit to jde vždycky, když do toho šlapeme naplno.



První sadu jste zakončil přímým bodem z podání. Riskoval jste?

Přiznám se, že v takové koncovce se člověk snaží neudělat chybu, aby se hrálo. Je tam pak spousta možností – můžeme zablokovat, oni vyhodit balon do autu. Bylo to spíš o tom udržet servis tak nějak kvalitně.



Jak těžký byl závěr druhého setu, v němž jste vedli 23:16 a soupeř se dotáhl na 23:22?

Měli jsme tam velký náskok. Bál jsem se, abychom nezačali myslet na to, co se stalo s Bulhary (2:3), jak nás podáním vystřílel Skrimov (to vedli 23:19, ale set ztratili – pozn. red.). Trochu jsem se obával, aby se to neopakovalo a na tým se to nepřeneslo. Ustáli jsme to a díky náskoku jsme závěr setu zvládli.

A Černohorce definitivně zlomili.

Ano, přesně tak.



Je to úleva, že postup máte téměř jistý, takže se silnou Itálii to ve čtvrtek nebude bitva o všechno?

To je složité. Ve skupině byli daní dva protivníci, které jsme měli porazit –Bělorusko a Černá Hora. To druhé vyšlo. Díky výhře nad Slovinci, kterou lidé ne úplně čekali, můžeme konstatovat, že už asi v osmifinále jsme, ale ještě to nemám úplně spočítané.