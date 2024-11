Volejbalistky Olomouce nezaváhaly v Ostravě a dál vedou extraligu o dva body

Olomoucké hráčky okořenily jasnou výhru demolicí Ostravy ve druhé sadě 25:9. „První set jsme zvládli trochu se štěstím a soupeře jsme našli na přihrávce. Druhý set si Ostrava absolutně nemohla přihrát, takže to bylo pro nás velmi jednoduché. Ve třetím setu se trošky zvedly, ale myslím si, že už na to neměly sílu. Dneska to byl skvělý výkon blokařek, kdy to byl jeden blok za druhým a musím celý tým pochválit,“ řekla kapitánka Simona Bajusz.

Oslabené mistrovské Šelmy prohrály potřetí za sebou, tentokrát doma s Přerovem a opět bez zisku setu. Hostující tým nezastavilo ani zranění smečařky Kláry Šrámkové, jež si ve třetí sadě zvrtla kotník. Brněnskému celku stále chybí nejlepší volejbalistka minulé sezony nahrávačka Pavla Šmídová či brazilská smečařka Jésicca Silvaová.

„Nenašly jsme stále recept, jak hrát bez nich. Až se vrátí, doufám, že budeme jiný tým,“ posteskla si kapitánka Vendula Straková, s 13 body nejvíce bodující hráčka Šelem.

UNIQA extraliga volejbalistek - 8. kolo: Šelmy Brno - Přerov 0:3 (-23, -20, -19)

Nejvíce bodů: Straková 13, Pluhařová 11, Benediktová 8 - Makoňová 13, Šrámková a Ternavová po 12. Ostrava - Olomouc 0:3 (-18, -9, -22)

Nejvíce bodů: Kojdová 13, Drozdová 11, Štrbová 7 - Pereiraová 16, Frankevyčová 14, Gerottová 9. Prostějov - Frýdek-Místek 3:1 (22, 9, -24, 16)

Nejvíce bodů: Kvapilová 32, Herdová 17, Dvořáková 11 - Maciagowská 15, Borawská 12, Böhmová a Strušková po 11. Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-17, -23, -18)

Nejvíce bodů: Holubcová 10, Valentová 8, Úradníková, Dovhošapková a Laifrová po 7 - Brancuská 23, Hodanová 10, Žáková 9. 18:30 KP Brno - Liberec.

Tabulka: