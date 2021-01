Liberecké volejbalistky uhájily tříbodové vedení v extralize

Liberecká Dukla se v dohrávaném 9. kole v ostravské hale po ztraceném úvodním setu rozehrála a ve zbylých sadách domácím povolila maximálně 18 bodů. V závěru už týmu TJ chyběl kouč Zdeněk Pommer, jehož sudí za komentář po žluté a červené kartě vyloučil.

„Chvílemi vyhrocené utkání, způsobené chybnými výroky obou rozhodčích. Pořád se nám nedaří zatlačit soupeře servisem, tak jak bychom si představovaly. Také jsme si nepomohly obranou na síti. Teď máme prostor zamakat na všech herních činnostech a postupně se zlepšovat před play off,“ řekla domácí kapitánka Helena Hrdličková.

Olomoucké hráčky uspěly ve Frýdku-Místku 3:0, v první sadě dominovaly 25:9. Šanci dostaly i nové posily ze Šternberka nahrávačka Nicole Šmídová a blokařka Ema Kneiflová. „První dva sety jsme měli pod kontrolou a ve třetím jsme si to naší nedůslednou obranou a útokem zkomplikovali. Ale naštěstí jsme koncovku urvali pro nás. Do hry jsme mohli zapojit i další hráčky, které se velmi dobře prezentovali. Hlavně mladá Karin Lazárková zahrála skvělé utkání,“ uvedl kouč Hanaček Petr Zapletal.

Olymp uhájil domácí neporazitelnost v sezoně vítězstvím nad Prostějovem 3:0. Brněnské derby po dvou týdnech opět ovládly Šelmy a Přerov zvládl souboj týmů z chvostu tabulky proti Šternberku. Extraliga bude mít nyní dva týdny pauzu kvůli pohárovému Final Four v Teplicích a olomoucké účasti v Lize mistryň. Většině týmů pak bude do play off zbývat odehrát tři kola.