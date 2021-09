Nadšení ostravských volejbalistek zlomilo Prostějov

„Vstup do sezony se nám podařil,“ potvrdila Skarlet Jančová, ostravské libero.

Rozhodující byla koncovka třetí sady, v níž Ostravanky odvrátily pět setbolů a svůj druhý proměnily ve výhru 31:29.

„Vypjaté koncovky první a třetí sady jsme zvládly,“ řekla ostravská kapitánka Andrea Štrbová. „V závěru třetí sady jsme se začaly více soustředit na naši hru. Daly jsme do hry více emocí. A ve čtvrtém setu jsme už tolik nechybovaly.“

Právě bojovnost a nadšení zdobily volejbalistky Ostravy.

„Na tom stavíme,“ upozornil ostravský trenér Filip Hanák, který družstvo vedl místo Zdeňka Pommera. Ten se v prvním kole ohradil vůči verdiktům rozhodčího a za trest nesmí být dva zápasy na střídačce. Na tribuně tak bude i v sobotním derby ve Frýdku-Místku.

Podle Hanáka se na výkonu ostravského celku odrazila nervozita. „Po roce a půl byla skoro plná hala, lidé fandili. To vše nás trochu svazovalo, ale byl to boj. Ukázali jsme naší sílu – sehranost a radost ze hry,“ řekl Filip Hanák.

Rozhodl za stavu 1:1 třetí set?

„Možná ano, ta koncovka nám vyšla a hodně pomohla, ale zápas byl vyrovnaný,“ podotkl Hanák. „Ve čtvrtém setu soupeřky polevily, získali jsme náskok, ale přišli jsme o něj. Důležité bylo, že nás to nesložilo.“

Prostějovský trenér Miroslav Čada připustil, že Prostějovanky po ztraceném třetím setu trochu rezignovaly.

„Domácí hráčky nás předčily především v útoku. Velkou práci odvedla Kotlabová, která utkání útočně zvládla,“ pochválil Čada ostravskou univerzálku. „Na naší straně taková útočnice nebyla.“

Čada odmítl, že by to pro Prostějov byla nečekaná porážka. „Nyní je v extralize jeden lepší tým, a to Liberec. Pak je tam skupina šesti celků, které jsou téměř stejně silné. Kdokoliv může porazit kohokoliv, ať už Ostrava, Olymp, Šelmy, KP Brno, my, Olomouc. Bude to hodně vyrovnané,“ předpovídá Miroslav Čada.

UNIQA extraliga volejbalistek - 2. kolo Olymp Praha - KP Brno 3:1 (22, 26, -18, 23)

Nejvíce bodů: Lukešová 16, Šimáňová 10, Neumannová 9 - Bukovská 23, Grešecká 11, Koulisianiová a Pavlicová po 8. Ostrava - Prostějov 3:1 (21, -22, 29, 16)

Nejvíce bodů: Kotlabová 23, Štrbová 12, Jedličková a Nečiporukaová po 11 - Fričová 19, Raquel 13, Michalíková 9. Přerov - Olomouc 0:3 (-9, -23, -18)

Nejvíce bodů: Gardnerová 21, Hutchinsonová 4 - Gambová a Šepelová po 12, Blancová 8. Šternberk - Frýdek-Místek 1:3 (22, -26, -22, -17)

Nejvíce bodů: Herdová 16, N. Látalová 14, Z. Látalová 12 - Diatková 22, Ulumpelašviliová 19, Petrová 9. Liberec - Šelmy Brno 3:0 (17, 6, 22)

Nejvíce bodů: Kvapilová 18, Kojdová 10, Kohoutová 7 - Borovcová 9, Pluhařová 7, Faltínová, Benediktová a Podhrázká po 5.