Střetnutí „čulibrků“ vyhrává... Volejbalisté Ostravy udrželi ústecký tým pod sebou

Souboj „čulibrků“. Tak volejbalisté Ústí nad Labem na své facebookové stránce nazvali duel nejhorších mužstev extraligy, tedy svůj s Ostravou.

„A teď jsme úplně jasní čulibrci...“ povzdechl si po prohře v Ostravě 0:3 ústecký blokař Marek Beer, který se v klubu stará o sociální sítě. „Dali jsme tři body soupeři, s nímž bojujeme, abychom nebyli poslední.“

Upozornil, že ztráta je o to horší, že Ústečtí ve zbývajících sedmi zápasech základní části už nehrají s žádným týmem z úplného spodku soutěže, tedy s Benátkami nad Jizerou a Zlínem. „Musíme však bojovat dál, abychom nebyli úplně dole,“ zdůraznil Beer.

„Jsem rád, že jsme v souboji čulibrků dokázali, že nemusíme být poslední,“ usmál se ostravský smečař Matouš Vancl.

Podotkl, že utkání nebylo až tak náročné po fyzické stránce, jako po psychické. „Soupeř to měl o to složitější, že měl za sebou dlouhou cestu,“ řekl Vancl. „Vždy je těžké připravit se na zápas vyrovnaných celků, než třeba na Prahu nebo Budějky, s nimiž nemáme co ztratit. Takže nervozita určitě byla.“

Ústecký smečař Tomáš Hendrich se snaží prorazit ostravský blok v podání Dawida Pawluna, Filipa Srovnala a Matouše Vancla (zleva).

To potvrdil i ostravský trenér Dariusz Luks: „Musel jsem dnes být poněkud klidnější, protože jsem viděl, že kluci jsou trošku nervózní. Ale uspěli jsme. Věřím, že půjdeme nahoru.“

Kouč ocenil, jak ostravští hráči utkání zvládli takticky, třeba zkráceným podáním, aby vysocí ústečtí smečaři měli ztíženou přihrávku. „Málo jsme chybovali na servise i v poli. Mužstvo bylo zmobilizované, toužilo vyhrát,“ dodal Luks.

„Byli jsme pod obrovským tlakem, z kterého jsme se nedostali,“ povzdechl si ústecký trenér Ondřej Žaba. „Ostrava byla lepší na servisu i příjmu.“

To uznal i ústecký kapitán, libero Jiří Kořínek. „Musím část viny vzít na sebe, protože náš příjem a pole bylo hrozné,“ podotkl.

Marek Beer odmítl, že by se na Ústečanech projevilo předešlých deset porážek v řadě. „Tým je na tom psychicky dobře, z těch proher si tolik nedělá, kluci se z nich nehroutí. Srážejí nás úplně jiné věci, třeba taktické,“ tvrdí Beer.

Ústeckým nepomohlo ani to, že mají mnohem zkušenější hráče než Ostrava. „Právě pro to mě ta prohra mrzí,“ uznal Beer. „Všichni, s kým se bavím, říkají, že nechápou, proč jsme na prvním místě od konce... Ale protivníci nás vždy na něčem nachytají. Nemáme poraženeckou náladu, máme na to, abychom hráli někde jinde, ale zkrátka nás vždy srazí nějaká... Ani nevím, jak to popsat. Něco. A každý zápas je to jiné.“

Ostravský smečař Matouš Vancl útočí ze zadní pozice vedle ústeckého bloku.

Ostravští zvládli koncovku druhého setu i toho třetího, v němž od začátku prohrávali až o čtyři body.

„Věděli jsme, že tlak domácích přijde, že ho musíme ustát, což se nám však nepovedlo, a proto se Ostrava raduje a my budeme cestou domů smutnit,“ uvedl Marek Beer.

„Důležité bylo, že jsme hráli v klidu až do konce. Hosté v závěru setu chybovali,“ řekl Dariusz Luks.

„Stav jsme vůbec neřešili,“ prohlásil Matouš Vancl. „Pořád jsme do toho šli naplno a věřili, že se rozhodne až v koncovce.“

A když Pawlun přímým bodem z podání proměnil druhý mečbol, Ostravští se mohli naplno radovat.

„Těší nás, že nejsme poslední, ale ještě je před námi sedm zápasů, takže musíme bojovat dál, aby byl v Ostravě extraligový tým i za rok. Výhra nad Ústím není vše,“ upozornil Dariusz Luks.