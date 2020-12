Agresivitou k úspěchu. Volejbalisté Ostravy bez ztráty setu porazili Karlovarsko

„Byli jsme blízko, ale nebylo to o koncovce třetího setu, o těch čtyřech bodech v řadě. Prohráli jsme si to v prvních dvou setech,“ prohlásil smečař Karlovarska Marcel Lux, který v závěru třetí sady podával.

Hlavní příčinu porážky viděl v prvním setu. „To jsme nepřihráli balon, domácí nás zatlačili servisem a my jen těžce útočili z vysokých míčů,“ řekl Lux.

Co se mu honilo hlavou, když v závěru zápasu podával a ostravský náskok se bod po bodu tenčil?

„Nic,“ odpověděl. „Šlo o to uhrát každý míč. Od druhého setu jsme se začali vypořádávat s jejich podáním, ale už bylo pozdě, protože v prvním jsme domácí nakopli sami pasivní hrou. Musíme popřemýšlet o tom, jak vstupujeme do zápasů, protože to dnes bylo z naší strany špatné.“

A jak bylo domácím, když se jejich luxusní náskok v poslední sadě najednou smrskl na jediný bod?

„Můžeme si jít zkontrolovat trenky a hodit je rovnou do pračky...,“ usmál se ostravský kapitán a smečař David Janků. „Asi na nás dolehl strach z vítězství.“

Karlovarský trenér Jiří Novák ocenil protivníky. „Hráli agresivně, s úsilím, sebevědomím. Výsledek je, jaký má být. Na naší straně bylo vše podprůměrné a nedostačující.“

Kapitán Karlovarska Lukáš Vašina podotkl, že nepředvedli optimální výkon. „Tak se o body nehraje,“ řekl smečař, který v Ostravě začínal. „Prohráli jsme si to sami, ale v neposlední řadě výkon rozhodčích (Kubince a Možnára) také nebyl zrovna ideální.“

Co se mu na něm nelíbilo?

„Ve druhém setu můžeme jít do trháku o dva tři body a sudí nesmyslně pískne tažený balon... Nevím, co dodat. Ale v první řadě jsme si to prohráli sami,“ uznal Vašina.

„Ve druhé sadě byly situace jaké byly, nebudu je komentovat, i když to mohlo být 22:19 pro nás. Jenže závěr setu jsme si zkazili sami přešlapem a dostali jsme eso,“ uvedl Jiří Novák.

Druhou sadu zakončil Matouš Vancl. „To se nepodaří každý den,“ usmál se mladý smečař, jehož trenér poslal na hřiště za stavu 22:23 právě na podání. „Vítězství ale bylo vydřené. Dařil se nám servis a útok.“

Ostravského trenéra Jana Václavíka těšilo, že domácí udávali tempo zápasu. „S tím jsme do toho šli. A zase se nám dařil servis, od čehož se odpíchla obrana. Byli jsme agresivní ve všech činnostech, čapali jsme balony v poli,“ vypočítal důvody úspěchu Václavík.

UNIQA extraliga volejbalistů - 15. kolo Zlín - Beskydy 3:2 (28:26, 18:25, 20:25, 27:25, 15:7)

Nejvíce bodů: Čech 18, Varous 14, Kozák, Navláčil a Adamec po 13 - Mečiar 22, Krysiak 18, Romanutti 14. Ostrava - Karlovarsko 3:0 (18, 23, 23)

Nejvíce bodů: Ihnát 14, Janků 13, Sedláček a Kružkov po 8 - Lux 11, Patočka 6, Vašina, Wilson a Wiese po 5. Brno - Liberec 1:3 (-19, 17, -17, -19)

Nejvíce bodů: Římal 19, Licek 15, Hrazdira 13 - T. Kriško 14, Krajčovič 12, Leikep 11. České Budějovice - Kladno 3:1 (14, 22, -22, 22)

Nejvíce bodů: Schouten 22, Stoilovič 12, Ondrovič a Todua po 9 - Křesťan 19, Hýský 14, Kyjanica 10. Lvi Praha - Příbram 3:0 (21, 14, 23)

Nejvíce bodů: Smith 14, Mihajlovič 11, Skakič a Nedeljkovič po 9 - Böhm 9, Kuchař a Hladěnko po 8.