Volejbalisté Zlína nebodovali ani ve čtvrtém zápase, prohráli v Brně

Vítěze táhla dvojice Michal Hrazdira, Marek Zmrhal, která se postarala celkem o 55 bodů. O jeden bod byl úspěšnější Zmrhal, jenž se představil v hale Sokola Brno jako domácí hráč opět po pěti letech, během nichž působil v Karlovarsku a Českých Budějovicích. „Ani jsem nervozitu necítil, spíš jsem se těšil. Zlín do toho šel na plné pecky, klobouk dolů před nimi,“ ocenil v rozhovoru v České televizi mladé zlínské mužstvo.

V jeho dresu se zaskvěl 22 body Lukáš Čeketa, jenž byl ale v osamocen, což viděl i zlínský kouč Přemysl Obdržálek. „Byl slušný, ale je málo těch, kteří by se k němu přidali. Špatně zatím blokujeme. ‚Čeki‘ je na to sám a občas se stane, že tu chybu udělá. Musíme hlavně zapracovat na přihrávce, ale to asi každý mančaft,“ řekl trenér posledního týmu tabulky.

UNIQA extraliga volejbalistů - 4. kolo Brno - Zlín 3:1 (-22, 19, 23, 21)

Nejvíce bodů: Zmrhal 23, Hrazdira 22, Crins 9 - Čeketa 22, Toman 14, Kozák 11.