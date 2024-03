Napětí trvá. O pádu do baráže o extraligu volejbalistů rozhodne až poslední kolo

V přímém souboji o záchranu Ostravští nastoupí v sobotu od 17.00 ve Zlíně, přičemž obě mužstva ještě mají i naději na desáté místo znamenající předkolo play off. Ústí nad Labem zakončí základní část v hale Karlovarska.

„Je potřeba bojovat a vyhrát,“ má ostravský trenér Dariusz Luks jasno před duelem ve Zlíně.

„Nezbývá nám nic jiného než v sobotu zvítězit za tři body, abychom měli klid a možná se dostali i do předkola play off,“ prohlásil ostravský smečař Filip Jarosiński. „Bude to boj, ale když do utkání půjdeme s potřebnou energií, mohli bychom ho zvládnout. Doma jsme je porazili, ale víme, že to je kvalitní soupeř. Z obou stran to bude hlavně mentální souboj. Rozhodne hlava.“

Ostravští vědí, že se budou muset vyvarovat výkyvů a dělat co nejméně laciných chyb.

„Brnu jsme v prvním setu darovali snad pět bodů kvůli nervozitě,“ všiml si trenér Luks. „Ale těšíme se, že máme ty dva body, že jsme je vybojovali. Musíme se ale rvát dál, abychom extraligu pro Ostravu zachránili.“ Ostravští s Brnem ztratili koncovku první sady, ale tu druhou vyhráli jednoznačně rozdílem 14 bodů.

„To jsme udělali možná jen tři chyby a soupeř uhrál jedenáct míčů. Jenže v tom prvním setu i dalších jsme měli hodně takových školáckých chyb v útoku,“ podotkl Filip Jarosiński.

„Ten druhý set, to je asi naše specialita,“ řekl brněnský smečař a někdejší ostravská opora David Janků. „Vydřeme první sadu a do druhé jdeme, jako by se nám nemohlo nic stát. Nebylo to v této sezoně poprvé.“ Je přesvědčený, že Ostravským výhru darovali. „Ale třeba jim pomůže k záchraně,“ dodal Janků.

Nejhorší extraligové mužstvo se o záchranu mezi elitou utká s vítězem první ligy, případně dalším týmem, který bude mít o postup zájem. V semifinále hraném na tři výhry Dobřichovice vedou nad Blue Ostrava 2:0 na zápasy a Hradec Králové nad Bučovicemi 1:0.

Celek Blue Ostrava postoupit nemůže, jelikož je organizačně propojený s extraligovým Black Volley Beskydy, jenž včera podlehl v Odoleně Vodě 1:3 (18, -21, -22, -17).

Dobřichovice a Hradec Králové na baráž pomýšlejí. Navíc mají na soupisce hráče s extraligovými zkušenostmi, Královéhradečtí dokonce někdejší reprezentanty Jana Štokra a Aleše Holubce.