Kladno čeká na Baranova. Bez něj padlo v Ostravě

„Sergej čeká na vízum,“‘ uvedl kladenský trenér Milan Fortuník. „Chceme mít všechny papíry v pořádku, aby se nám nestalo to, co pražským Lvům, že jejich Surinamec (univerzál Gino Robert Naarden – pozn. red.) musel odletět a teď nevědí, zda se vrátí. Vízová politika je přísná a my v Kladně jsme hodně sledovaní.“

Baranov sice má 37let, ale Kladenští věří, že bude výraznou posilou. Ostatně s ruskou reprezentací získal bronz z olympiády v Aténách 2004 a v letech 2003 a 2004 vyhrál s Belgorodem Ligu mistrů.

„Byla to naše výhoda, že neměli účko. Zvládli jsme to. Rvali jsme se a nic nevzdali,“ uvedl ostravský blokař Oliver Sedláček.



„Měli jsme to o něco snadnější, když tady Kladno nemělo univerzála,“ potvrdil ostravský trenér Jan Václavík.

Připomněl předchozí dva duely s Kladnem, které Ostravští jednoznačně prohráli: „V minulé sezoně proti nám poprvé nastoupil David Konečný a rozstřílel nás. V této sezoně, když jsme tam jeli , tak opět David hrál a teď to smrdělo, že poprvé nastoupí Baranov... Ale nepřijel, takže volejbalový Bůh nám to oplatili. Využili jsme toho a máme tři body.“

Trenér Fortuník postavil na místo univerzála dvacetiletého Dominika Wallische. Do Ostravy totiž nedorazil ani Miloslav Marel, který na tom postu zaskakuje.

Kladenský kouč upozornil, že Marel je špičkový odborník přes informační technologie. „Na venkovní zápasy s námi nejezdí a na trénink chodí tak jednou za čtrnáct dnů. A stojí nás docela dost peněz, protože se nechává platit od hodiny jako ajťák,“ smál se Fortuník. „Do Ostravy bych ho ani brát nechtěl, protože nechci náš klub položit finančně.“

Kladenští se snažili problém v útoku řešit i tím, že místy smečoval nahrávač Filip Habr a na nahrávku přišel Martin Blažek. „Tuto variantu jsme už několikrát zkoušeli, když jsme neměli univerzála,“ podotkl Fortuník. „Dneska to však Habrovi na smeči extrémně nešlo. Uhrál snad jeden míč, takže to střídání nám nepomohlo.“ Filip Habr získal útokem dva body z celkových sedmi.

Fortuníkovi u jeho týmu chyběla hlavně bojovnost. „Ta vždy Kladno zdobila, jenže v ní nás domácí jednoznačně předčili. Nezasloužili jsme si body,“ uznal trenér.