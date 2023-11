Českobudějovičtí volejbalisté v Ostravě už lehce přičichli k Lize mistrů

Po čtyřech letech si volejbalisté Českých Budějovic letos zahrají Ligu mistrů. A lehce k ní přičichli už v sobotu v extraligovém duelu v Ostravě, kam za nimi dojeli zástupci nedalekého polského klubu Jastrzębski Wegiel.

Právě polští šampioni jsou jejich soupeři ve skupině D. Na jihu Čech se týmy utkají 28. listopadu.

„Lidé z klubu nás zpovídali, jak to s naším týmem před vzájemným utkáním vypadá, ale pořád je ještě dost času, abychom se připravili,“ usmál se polský trenér Českých Budějovic Andrzej Kowal. „Každopádně bude příjemné zahrát si s jedním z nejlepších mužstev v Evropě, ale teď ještě máme v hlavách především extraligu...“

V jejím čtvrtém kole se Českobudějovičtí nadřeli, aby v Ostravě urvali všechny body po výhře 3:1 (21, 21, -26, 21).

„Zpočátku bylo utkání vyrovnané. Nám pomohlo, že domácí hodně chybovali na podání, v něm jsme první dva sety měli převahu,“ uvedl Kowal.

„Ano, s jistotou na podání máme problémy, bavíme se o tom s klukama, ale je to individuální věc. Nikdo z nás jim ten míč nenadhodí,“ prohlásil ostravský trenér Dariusz Luks, který před sezonou přišel z mládežnické akademie Jastrzębskiego Wegla.

Smečař Ostravy Tymur Cmokalo proráží českobudějovický blok.

Věří, že urvaný set s tak silným protivníkem bude pro mladý ostravský celek povzbuzením. Jenže chybělo málo, aby hosté i třetí sadu vyhráli. Ztráceli v ní už pět bodů, v závěru prohrávali 20:22, leč Ostravští třikrát útočili do autu a Českobudějovičtí otočili stav na 23:22. A měli i mečbol 24:23.

„Koncovku jsme nezvládli,“ povzdechl si českobudějovický blokař Peter Ondrovič. „Jsme sice zkušenější, ale soupeř ji uhrál agresivitou. Začali hrát volněji a dali do toho hrubou sílu.“ Přiznal, že utkání bylo náročnější než čekali.

„V tom třetím setu se už domácí začali trefovat do servisu a měli i větší úspěšnost v útoku,“ podotkl Andrzej Kowal. „K tomu přidali výbornou obranu a my jsme znervózněli. Z naší strany to byl slabý set, ale vyplynulo to z velmi dobré hry Ostravy hlavně na smeči.“

Na podání se zaskvěl především ukrajinský smečař Tymur Cmokalo, který jím dal čtyři ostravské body. S celkovými 21 body byl nejúdernějším hráčem zápasu.

Ostravské liber Jakub Motyčka litoval, že se pořádně rozjeli až ve třetí sadě. „K tie breaku a aspoň jednomu bodu nám chyběl kousek,“ mrzelo ho. „Rozhodovaly maličkosti, příjem a servis asi nejvíce.“

Trenér Dariusz Luks potvrdil, že od třetího setu to bylo z ostravské strany dobré utkání. „Ale v těch předešlých dvou sadách jsme hodně chybovali. Na Budějovické straně jsou urostlejší hráči, zkušenější a velmi dobře útočili i podávali, čímž nás odtáhli od sítě a my měli problém,“ podotkl.