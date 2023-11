Lahodné sety proti namistrovaným pávům. Ústecký volejbal ožil a ještě posílí

„Je vidět, že zvládneme odehrát vyrovnaný zápas proti tak dobrému soupeři, který tlačí do servisu, který hraje dobře po příjmu. A my jsme schopní tomu čelit,“ potěšilo nového ústeckého trenéra Ondřeje Žabu.

Dvě vyhrané sady rozvášnily publikum v hale Slunety. „Nevydrželi jsme to, ale myslím, že takové lahodné momenty pro nás ještě přijdou. Za mě skvělý zápas a dva výborné sety,“ pochval si v ČT Sport mladý kouč.

Dukla v zápase, který se i po dávném rozdělení krajů bere jako severočeské derby, nepřesvědčila. Vyhrála popáté, ale třikrát z toho jen dvoubodově. Však její trenér Martin Démar se mračil: „Až když jsme našli srdíčko a začali jsme se rvát, zápas jsme otočili. Předešlé sety jsme tady chodili jak namistrovaní pávi a volejbal nás vůbec nezajímal.“

Venkovní výkony Liberce ještě potřebují vybrousit. „Ústí je dobrý tým, to jsem věděl, ale my tam chodíme, jako by nás to nebavilo,“ vyčítal Démar. „Chyběla nám agresivita a chuť se rvát, což je rozdíl oproti zápasu se Lvy Praha. To jsme žrali palubovku, teď jsme koukali do světel.“

Zatímco pátý Liberec je ještě rozkolísaný, Ústí sílí. Po letním třesku v kádru získává svoji tvář, před duelem s Duklou slavilo první dvě plnobodové výhry. „Utkání se otočilo, když jsme začali dělat nevynucené chyby, v tie-breaku přišly tři sítě, pak nějaké eso. Ale nejsem smutný a zklamaný z prohry proti tak výbornému soupeři, potrápili jsme ho,“ tvrdil Žaba hrdě.

Brzy bude využívat i posilu, vytáhlého blokaře z Venezuely. „Hrál v Izraeli, po vypuknutí války se jejich soutěž přerušila a hráči dostali možnost hledat si angažmá. Na testech nás přesvědčil, teď už se příchod dolaďuje jen administrativně,“ prozradil šéf ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Extraliga pokračuje o víkendu, Ústí v sobotu cestuje pod příbramskou síť, Liberec hostí poslední a nulovou Ostravu.