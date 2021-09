Vzhůru na Slovince. Volejbalisté se těší na domácí bouřlivou atmosféru

Čeští reprezentanti vstoupí do šampionátu ve 20.15 duelem se Slovinci, kteří mají z minulého mistrovství Evropy stříbro.

„Mám rád bouřlivější atmosféru, ať už ji dělají fanoušci domácího, nebo hostujícího týmu,“ řekl reprezentační nahrávač a kapitán Jakub Janouch, který je rodák z Ostravy. „Věřím, že nás fandové podpoří.“

Původně mohlo do arény dva a půl tisíce diváků, nyní dvakrát tolik. „Těší nás, že jsme po diskusích s místní hygienou a Evropskou konfederací našli rozumný kompromis, takže můžeme zaplnit padesát procent kapacity,“ uvedl předseda Českého volejbalu Marek Pakosta.

Česká reprezentace Nahrávači: Luboš Bartůněk a Jakub Janouch.

Smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek a Lukáš Vašina.

Univerzálové: Michal Finger a Jan Hadrava.

Blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček a Adam Zajíček.

Libera: Daniel Pfeffer a Milan Moník. Trenéři Jiří Novák, Martin Kop a Fulvio Bertini.

Dodal, že do včerejška si diváci koupili přibližně tři tisíce vstupenek. „Věřím, že se zaplní i zbylá místa, což by bylo ideální,“ usmál se.

Diváci mohou do hlediště za stávajících platných bezpečnostních opatření – s respirátory, platným testem o bezinfekčnosti či dokladem o očkování.

Reprezentanti se kromě Slovinců střetnou s Bělorusy, Bulhary, Černohorci a Italy. Rozložení sil je jasné – Italové, Slovinci a Bulhaři by měli postoupit. O zbylou čtvrtou postupovou příčku do osmifinále se poperou zbylé tři celky.

„Papírově nejlepší jsou Italové, i když nepřijeli v nejsilnější sestavě. Chybějí jim nějací hráči (mimo jiné bez Juantoreny, Zajceva, Vettoriho, Colaciho – pozn. red.), ale ti, co je nahradili, hrají italskou Sérii A1, takže tam pořád nějaký rozdíl oproti nám je,“ řekl Jakub Janouch.

Trenér Jiří Novák označuje za favority Slovince. „Nemají sice velkou základnu, ale teď jim vyrostla generace, která funguje skvěle. Hrají spolu delší dobu a mají výsledky,“ uvedl.

Největší hvězdy v Ostravě

Nahrávač Simone Giannelli, smečaři Alessandro Michielleto, Tine Urnaut a Martin Atanasov, blokař Jan Kozamernik, univerzál Cvetan Sokolov, libero Jani Kovačić... Týmy Itálie, Slovinska a Bulharska, hlavní favorité ostravské skupiny B mistrovství Evropy, se jen hemží elitními volejbalisty.

Čeští reprezentanti Jan Hadrava a Jakub Janouch se s trenérem Jiřím Novákem shodli na trojici největších hvězd, které budou v Ostravě k vidění – Ital Simone Giannelli z Trentina, Bulhar Sokolov z Dinama Moskva a Slovinec Tine Urnaut, jenž odchází z italské Série A1 do Petrohradu. „Giannellimu je dvacet pět let, pořád to je mladý kluk,“ uvedl Jan Hadrava. „Má výborné parametry kromě toho, že výborně nahrává. Táhnul Trentino už v době, kdy tam podruhé působil Honza Štokr. A byl jednička v týmu, vypinkal se ve výborného nahrávače.“

Sokolov je podle Hadravy mašina na body. „Je to výborný hráč v útoku i na bloku. Dlouhodobě ukazuje, že patří mezi nejlepší univerzály světa. Dlouho hrál v Trentinu. Začal jako blokař, ale pak přešel na univerzála. Byl v Lube (Civitanově) a minulou sezonu hrál v Rusku, kde pomohl Dinamu Moskva k titulu, na který klub čekal několik desetiletí.“ Hadrava tvrdí, že Sokolovovy smeče mají logiku. „Není to až takový ranař. Útočí z výšky s precizností. Má dlouhé, razantní údery, ale není to úplně buď, anebo,“ řekl český smečař.

Nyní však čeští volejbalisté upírají zraky především na smečaře Tineho Urnauta, který dnes jako kapitán proti nim povede Slovince.

„Je to hodně šikovný hráč, komplexní, má výbornou přihrávku i mezihru. Dlouho působil v Itálii, ostatně jako větší část slovinské reprezentace,“ uvedl Jan Hadrava. „Má i nějakou placku z mládežnického beachového šampionátu. Pro nás bude klíčové, abychom ho ubránili. Bere si kus hřiště, pomáhá liberu. Ukazuje, že je top na světě mezi smečaři.“