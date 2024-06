Čeští volejbalisté podlehli Ukrajině a v Evropské lize budou hrát o bronz

Svěřenci Jiřího Nováka zahájili zápas tříbodovou sérií a vedení drželi až do stavu 19:16. Pak se však Ukrajinci dotáhli a koncovku vybojovali pro sebe 26:24. Po změně stran museli Češi improvizovat. Na pozici univerzála se přesunul smečař Lukáš Vašina, později Jiří Benda.

Nápor soupeře už čeští reprezentanti nezastavili, druhou sadu prohráli výrazně a nakonec i třetí. Nikdo z nich se nedostal na dvouciferný počet bodů a přišli o šanci zúčastnit se Challenger Cupu v Číně o postup do Ligy národů, kam prošli s Ukrajinci ještě domácí Chorvaté. Ti na cestě do finále udolali Estonce 3:2.

„Těžko se mi hodnotí zápas, do kterého jsme dobře vstoupili. Utkání bohužel ovlivnilo zranění univerzála. Tento rok je to šílené, protože aktuálně jsou zranění všichni čtyři. Museli jsme pak trochu experimentovat, což nás stálo druhý set, než jsme si na novou situaci zvykli. Ve třetím setu jsme znovu bojovali, ale velký volejbal se hraje bez chyb a my jich dnes nasekali hrozně moc,“ řekl trenér Novák v tiskové zprávě.

Čeští volejbalisté, vítězové Evropské ligy z předloňska, nenavázali na výhru nad ukrajinským soupeřem z konce května z turnaje EL v Lucembursku. „Panuje u nás obrovské zklamání. Věděli jsme, o co nám tady jde a v nejhorší možnou dobu přijdeme o jednoho z klíčových hráčů, našeho univerzála. Pak jsme to tak nějak pytlíkovali, neměli jsme co ztratit, ale někdy jsme do toho zbytečně mlátili,“ litoval kapitán a blokař Adam Zajíček.

„Druhý set byl jen o našich chybách. Je to ohromná škoda, protože v období, kdy se nám daří, všechno zahodit jedním zápasem a vše se sesype jako domeček z karet. Co se dá dělat. Doufám, že na to zapomeneme, Patrik se do zítřka snad aspoň částečně uzdraví, aby byl schopný nám pomoct. Bez medaile odtud odjet nechceme,“ dodal Zajíček.