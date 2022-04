Špičkový volejbal v Hradci, české kadetky si zahrají o Evropu

Kvalifikace volejbalistek Hradec Králové, hala Slavie, hrát se bude o postup na ME do 19 let ● Pátek: Španělsko - Srbsko (16.00), Česko - Belgie (19.00)

● Sobota: Srbsko - Belgie (16.00), Španělsko - Česko (19.00)

● Neděle: Belgie - Španělsko (16.00), Srbsko - Česko (19.00)