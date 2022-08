České volejbalistky vyzvou v Táboře v kvalifikaci o ME Černou Horu

V Táboře se tým připravuje už od čtvrtka. Na jih Čech se přesunul po příletu z Finska, kde vyhrál 3:0 (24:26, 20:25, 23:25). Volejbalistky tak zatím v kvalifikaci neztratily ani set. Přitom před zápasem národní tým ani nevěděl, jestli vůbec na palubovku nastoupí. Hráčky i realizační tým postihla střevní viróza.

„Výsledek byl sice 3:0, ale nebylo to tak jednoznačné, jak to vypadá. Bylo to pro nás velmi těžké utkání, protože v prvním setu jsme prohrávaly 19:24, ale ještě jsme ho zvládly otočit. Bojovným výkonem jsme dokázaly, že jsme lepším týmem, a dostaly jsme se do vedení 1:0.

Druhý set byl v naší režii, ve třetím jsme vedly o deset bodů, a pak nás v jednom postavení začaly hrozně drtit servisem. Začaly jsme dostávat přímé body, což nás trochu rozhodilo, ale pomohly nám holky, které přišly z lavičky,“ popsala zápas s Finkami česká smečařka Michaela Mlejnková.

„Na hráčky z Černé Hory se musíme dobře připravit. Bude to další důležitý zápas, abychom nasbíraly body do tabulky,“ zdůraznila.