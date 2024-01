Lvi budou hrát o postup ve volejbalové Lize mistrů, České Budějovice o Pohár CEV

Mistrovští Lvi jsou před závěrečným kolem na druhém místě skupiny E, ale teoreticky se ještě mohou propadnout na čtvrtou příčku a vypadnout z pohárové Evropy. Před zápasem s Galati myslí jen na boj o postup. Vedle své výhry potřebují, aby favorizovaná Civitanova přehrála belgický Maaseik. „Zápasy ‚kdo s koho‘ mám rád. Očekávám, že opět přijde plný dům, vyburcuje nás k výbornému výkonu a požene za vítězstvím,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK kapitán Lvů Jakub Janouch.

Galati je průběžně třetí s tříbodovou ztrátou na Lvy, které v prosinci doma porazilo 3:2 na sety. Janouch upozornil na široký kádr rumunského týmu plného cizinců. „Jejich střeďák měří 218 centimetrů, což nemusí být rozhodující, ale je třeba to zaznamenat. Mohou variovat na nahrávce, na smeči... Musíme se připravit na více hráčů než jen na sedm,“ poznamenal nahrávač Pražanů.

Věří v kouzlo UNYP Arény. „Rozhodnou fanoušci, naše odhodlání a enormní nasazení. Samozřejmě i servis. Doma zatím podáváme velmi dobře. Nepochybuji o tom, že budeme v tomto trendu pokračovat. Budeme pevní v obraně, jak na síti, tak v poli,“ prohlásil odhodlaně Janouch.

Momentka z utkání Lvi Praha - Greenyard Maaseik .

Ve skupině D se Jihočeši utkají na dálku o třetí místo s Lüneburgem. Český klub ztrácí tři body, takže potřebuje naplno bodovat s Las Palmas a spoléhat na pomoc polského velkoklubu Jastrzebski Wegiel v zápase s německým celkem. „My se ale soustředíme jen na sebe a ani s klukama v šatně neprobíráme coby kdyby. V první řadě musíme my porazit Las Palmas a pak uvidíme, jestli nám pomůže Jastrzebski,“ uvedl na klubovém webu blokař Oliver Sedláček,

Las Palmas si zajistilo druhou příčku, poté co v minulém kole překvapivě porazilo 3:1 polského lídra skupiny. V dresu španělského klubu se do Českých Budějovic vrátí nahrávač Miguel de Amo. „Je to super kluk, sympaťák. Hodně mi pomohl v mých začátcích v klubu. Vím, že někteří kluci už jsou s ním v kontaktu, a všichni se těšíme. V první řadě ho ale chceme porazit,“ řekl Sedláček.

Útočí Tomasz Fornal z týmu Jastrzebski.

I španělský nahrávač se těší na palubovku, kde působil čtyři sezony. „Mám v Českých Budějovicích spoustu kamarádů, kteří se přijdou podívat. Klub mi přirostl k srdci, jsem nadšený, že se vracím do známého prostředí. Určitě bude skvělá atmosféra, kterou fanoušci Jihostroje umí vytvořit. I když už máme postup zajištěný, určitě přijíždíme s jasným cílem zvítězit,“ vzkázal.

Pokud Jihostroj vyhraje 3:0 na sety, stačí mu pro přesun do čtvrtfinále Poháru CEV jakákoliv tříbodová výhra Jastrzebského nad Lüneburgem. Pokud by Jihočeši ztratili set, potřebovali by vítězství polského klubu 3:0.

Zápas začne ve středu v 17:10. Utkání Lvů Praha s Galati je naplánované na 19:30.