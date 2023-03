Liberec je mírný favorit, říká před semifinále kouč Budějovic

„Mezi čtyřmi týmy v semifinále si lze těžko vybírat, možná jen Karlovy Vary stojí o něco výš nad ostatními třemi celky,“ myslí si trenér Jihostroje Vojtěch Zach.

V této sezoně však českobudějovičtí volejbalisté dokázali libereckou Duklu dvakrát porazit. V devátém kole v Liberci zvítězili 3:1 (25:18, 25:17, 15:25, 25:18) a zdolali tehdejšího lídra tabulky. Ve 22. extraligovém kole se v odvetě znovu radoval Jihostroj. Tentokrát Liberec více vzdoroval, i tak Jihočeši vyhráli 3:2 (26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 16:14).

I tehdy Severočeši vedli tabulku. „Liberec však hraje celou sezonu neuvěřitelně stabilně. I když s nimi máme kladnou bilanci, tak bych rozhodně řekl, že o malinko větším favoritem semifinále je právě Dukla. My jsme měli celý ročník spíše jako na houpačce, byť bych řekl, že v současné chvíli máme dobrou formu,“ těší Zacha.

Hráči Českých Budějovic si budou muset v nadcházejícím druhém kole vyřazovací části dát pozor na rozjetého kubánského smečaře Nivalda. „Myslím, že svým stylem a výskokem je v české extralize výjimečný a vidět ho, jak útočí, je pro diváky zážitek. Ladnost jeho pohybů je famózní a uvidíme, v jaké evropské lize nakonec skončí,“ řekl o něm trenér Liberce Martin Démar. Jihočeši se budou muset zaměřit i na Filipa Gavendu, který je třetím nejlepším univerzálem v pokračujícím play off.

Jihostroj se v semifinále může opřít o dobře připraveného a v pohodě hrajícího kapitána a libero Martina Kryštofa či rozjetého smečaře Petra Michálka. Ten se stal důležitou postavou prvního kola vyřazovací části sezony proti Odoleně Vodě. „Jsem moc rád, že jsme čtvrtfinále ukončili v nejbližším možném termínu. Než začne semifinále, tak můžeme načerpat nové síly,“ těšilo Petra Michálka.

I když by se to při pohledu na výsledky tří odehraných zápasů nemuselo zdát, tým Odoleny Vody přece jen v některých pasážích dokázal Jihostroj potrápit.

„Jejich servisy, které museli riskovat, protože věděli, že jinak nemají proti nám šanci, byly velice dobré. Na příjmu nás Odolka prověřila, ale v ostatních činnostech jsme většinou dominovali my,“ zmínil služebně nejstarší hráč Jihostroje.

Zachův tým však bude muset před souboji s Libercem zapracovat na lepší koncentraci v utkáních. V posledním čtvrtečním duelu proti Odoleně Vodě se to Jihostroji málem vymstilo ve třetím setu. „Tam jsme trochu polevili. To se nám už nesmí stávat. Udělali jsme strašně moc chyb. Kdyby proti nám stál kvalitnější soupeř, tak by je potrestal a my bychom kvůli tomu mohli prohrát celý zápas. Chyb se musíme vyvarovat a do příště to zlepšit,“ zdůraznil Michálek.