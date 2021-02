Budějovický kouč Dvořák: Důležité je, že budeme začínat doma čtvrtfinále

Díky triumfu Karlovarska 3:1 nad Libercem opanovali základní část právě Západočeši. Českým Budějovicím nepomohla ani sobotní hladká výhra v Brně 3:0 (25:15, 25:14, 25:21) a skončily druhé.

Oba nejlepší celky získaly shodně 55 bodů. První místo musel stanovit až počet vyhraných setů a těch uhrálo Karlovarsko o pouhý jeden víc než Budějovičtí. Konkrétně 60.

„Je to samozřejmě škoda,“ přiznal hlavní trenér volejbalistů Jihostroje René Dvořák.

„V dlouhodobé části je to minimální rozdíl, ale někde jsme si to prohráli sami. Důležité však je, že budeme začínat doma čtvrtfinále a také případné semifinále play off. A pokud chceme vyhrát titul, budeme muset zabojovat také venku,“ dodal Dvořák.

A sám ví, o čem mluví, protože probíhající sezona ukázala, jak důležité je domácí prostředí. Týmy ze špičky tabulky mohly ve svých halách těžit z výborného podání. Vždyť Jihostroj doma neztratil ani jeden bod, v jedenácti duelech prohrál ve sportovní hale jen čtyři sety.

Trenéři René Dvořák s Tomášem Skolkou se nyní začnou zabývat i předkolem vyřazovací části. V něm se utká po základní části sedmá Odolena Voda s desátými Beskydy a osmé Kladno vyzve deváté Brno. Hrát se bude na dva vítězné duely.

S jedním z těchto týmů se Jihostroj utká ve čtvrtfinále. „Připadají pro nás v úvahu všechny tři týmy kromě Beskyd. Nejslabší z této trojice pak bude pravděpodobně Brno, které teď hraje hodně s mladými hráči. Podle papírových předpokladů bychom měli tedy narazit nejspíš na Odolenu Vodu či Kladno,“ popsal Dvořák.

Soupeře z předkola nepodcení

Sám oba středočeské celky považuje za velmi silné soupeře. „Odolena Voda jen těsně nepostoupila do první šestky, když měla určité slabší období. Ale myslím si, že do první šestice patří. V případě, že na ně narazíme, bude to těžké. To samé platí pro Kladno. Vypadli na chvíli z tempa kvůli covidu, ale kádr mají na to, aby hráli výš. Na play off se určitě dobře připraví. Byl by to velmi nepříjemný soupeř, hlavně u něj doma,“ doplnil kouč.

V základní části získaly České Budějovice 19 výher, prohrály jen třikrát. Jihostroj tak může být před play off spokojený. „Oddělilo se pět týmů, které právě v domácím prostředí moc zápasů neprohrály,“ všiml si Dvořák.

„Bylo vidět, že tato mužstva jsou o malinko výš. Přitom Karlovarsko, Liberec a my jsme ještě víc odskočení. Tyto tři celky mají výkony stabilnější, Praha občas vyskočí, ale pak zase s někým propadne. Ústí asi překvapilo samo sebe, ale zejména venku ještě ztrácí,“ zhodnotil René Dvořák uplynulou část sezony.

Před začátkem play off, které odstartuje čtvrtfinálovými zápasy ve čtvrtek 4. března, sehrají České Budějovice v Karlových Varech ještě Český pohár. První duel na Jihočechy čeká v sobotu proti celku z Beskyd.