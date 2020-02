Fenerbahce? Věříme si na odvetu, říká budějovický univerzál Šotola

Českobudějovický 20letý univerzál Marek Šotola si zatím zápasy Ligy mistrů užívá. S evropskými špičkovými kluby se budějovický celek naposledy potkal právě v italské Civitanově, kde 28. ledna Jihočeši prohráli 1:3 (-21, -19, 21, -19).



Ve čtvrtek čeká na hráče Jihostroje další mezinárodní střetnutí. Od 17 hodin začne v budějovické sportovní hale utkání s týmem Fenerbahce Istanbul. Tedy s týmem, který na úvod Ligy mistrů dokázal Jihostroj v Turecku porazit 3:2. Navíc Fenerbahce je v tabulce na posledním místě, Jihostroj by tak mohl přidat druhou výhru v Lize mistrů.

„Po tom, co jsme předvedli právě v Istanbulu, si můžeme věřit i na odvetu. Navíc hrajeme doma. Ale stejně bude favoritem zápasu právě Istanbul,“ myslí si diagonální hráč Českých Budějovic.

Oproti úvodnímu střetnutí s Fenerbahce bude mít zítra Jihostroj přece jen menší nevýhodu. Hosté se na úřadujícího mistra české extraligy daleko lépe připraví a už je tolik nepodcení. „Určitě si dají více záležet,“ zdůrazňuje Šotola.

V lize můžu balony víc osolit

Českobudějovičtí volejbalisté budou na druhou stranu spoléhat na výhody domácího prostředí.



„Cesta k vítězství by mohla vést přes servis. Pokud se nám na podání bude dařit, bude to na dobré cestě,“ předjímá Šotola, který si zatím účinkování v prestižní volejbalové soutěži pochvaluje. „Myslím, že to z naší strany není žádný velký propadák a nemáme se za co stydět. Vzhledem k tomu, že právě poslední dva zápasy hrajeme doma, tak bychom se mohli ještě zlepšit,“ podotýká mladý univerzál k dosavadním třem vyhraným setům.

Šotola musel několik zápasů v sezoně vynechat, a to kvůli natrženému stehennímu svalu. Teď už však může hrát i trénovat naplno. „Nečekal jsem, že léčba půjde tak rychle a myslel jsem si, že se na hřišti budu trápit déle. Čtyři týdny jsem si tedy dal volno a pak pomalu začal trénovat, ale teď už je to všechno v pořádku. Nic mě nelimituje, ani například ve výskocích a podobně,“ říká nejmladší člen kádru.



Tvrdí, že proti celkům v Lize mistrů se mu hraje lépe než například proti extraligovým soupeřům. „My do zápasů s Civitanovou nebo Trentinem jdeme s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jenom překvapit. Beru to tak i ze svého pohledu, že v Lize mistrů můžu balony třeba i více osolit,“ usmívá se.

Nejen jeho výkony proti tureckému celku mohou diváci sledovat jak přímo ve sportovní hale, tak i v televizi. Vstupenky na čtvrteční duel se dají stále koupit přes internetový předprodej či hodinu před zápasem na pokladnách haly. Pořadatelé samotné tribuny také otevřou hodinu před úvodní výměnou utkání, tedy v 16 hodin.