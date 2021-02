Nepovedená sezona brněnských volejbalistů končí uvolněním opor

Brněnským extraligovým volejbalistům není v posledních letech souzeno, aby sezonu dokončili standardním způsobem. Předloni přesunuli svoje hvězdy do prvoligového béčka, aby mu pomohli vybojovat postup a mohli pak licenci na nejvyšší soutěž výhodně přenechat. Loni jejich nadějné tažení na špici tabulky ukončil koronavirus. No a letos se jim pro změnu daří tak špatně, že místo boje o přední příčky ještě před začátkem play off nechávají odejít svoje nejlepší hráče.