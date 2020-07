Americký blokař August po odchodu z Brna posílil Beskydy

„Dmytro je nastartovaný, sbalený, takže dorazí hned, jak to půjde. Snažíme se mu vyjednat výjimku, jelikož vzhledem k nynější pandemii není snadné se sem z Ukrajiny dostat,“ uvedl beskydský manažer Marek Tomáš. „Matt už má koupené letenky z Ameriky, takže dorazí devátého srpna.“



Tomáš odmítl, že by Augusta, který má vzdálené české předky, Brňanům přetáhli. „Brno chce nadcházející sezonu odehrát s mladými hráči, takže s ním nepočítali.“

Augustovou výhodou je, že extraligu zná. „Je to tak, protože u některých nových hráčů občas hrozí, že českou ligu podcení,“ upozornil Tomáš. „Matt v obraně i útoku splňuje to, co od něj potřebujeme. Má i dobrý servis a do našeho týmu zapadne i lidsky, což jsme si zjišťovali.“

Beskydští měli původně podepsaného kubánského blokaře. „Smlouvu jsme uzavřeli i s tamějším volejbalovým svazem,“ připomněl Marek Tomáš. „Jenže kvůli covidu mají na Kubě velice přísné restrikce, přestože jsou jednou z koronavirem nejméně zasažených latinskoamerických zemí. Ten kluk by mohl dorazit až koncem roku anebo začátkem toho příštího, takže jsme museli hledat náhradu. S Mattem jsme se domluvili hodně rychle. Měl velký zájem hrát u nás.“

August je po argentinském univerzálovi, někdejším reprezentantovi Brunovi Romanuttim a ukrajinském nahrávači Dmytro Dolgopolovi třetí zahraniční posilou Beskyd. Další je libero Milan Moník. „Ještě jednáme s jedním blokařem,“ prozradil Marek Tomáš.