Kratochvíl před rokem v Liptovském Mikuláši bral bronz. Dnes nedal soupeřům šanci. Dvacetiletý kanoista vyhrál už ranní semifinále a z první příčky ho nikdo nesesadil ani ve finále. Starší z bratrů Martin po Lukášově zlaté jízdě klesl na čtvrté místo, s jedním dotykem branky byl pomalejší o 3,9 sekundy. Mezi oba Čechy se vklínili Novozélanďan Oliver Puchner a Španěl Alex Segura.

„Na startu se snažím vůbec neposlouchat, co se kolem mě děje. Ani když mám čas, nekoukám na ostatní závodníky. Nevěděl jsem, že je Martin průběžně třetí. Tentokrát jsem odsunul já jeho, ale příště to může být naopak,“ popsal nový šampion na svazovém webu.

Martin na břehu při jízdě posledního kanoisty tušil, co přijde. „Bylo to strašný. Věděl jsem, že na to má, a moc jsem mu to přál. Když jsem ale sledoval jeho jízdu, bylo mi jasné, že mě to v cíli bude bolet - a to se taky stalo,“ řekl Martin. „Teď to fakt bolí. Musím to ještě rozdýchat. Myslím si, že jsem jel dobře, malá chyba mě stála medaili. Brácha je ale mistr světa a já jsem za něj neskutečně šťastný,“ dodal.

Z českých kanoistek byla nejlepší na sedmé příčce Adriana Morenová. Z vítězství se radovala Američanka Evy Leibfarthová, která loni v Paříži získala olympijský bronz a ve Foix byla ve čtvrtek druhá na kajaku.

V kategorii K1 měl český vodní slalom čtyři mistry světa do 23 let včetně olympijského vítěze z Tokia 2021 Jiřího Prskavce.