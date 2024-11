Rozdílový úder ještě nepřišel, mrzelo ústeckého trenéra po porážce v Ostravě

Mark Olsen útočí do ruky ústeckého blokaře Blaža Miliće. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Nemyslel jsem si, že to bude lehký zápas. Mám v živé paměti. minulou sezonu, kdy jsme s Ústím hrávali takto vyrovnaně,“ řekl ostravský trenér Tomáš Zedník.

Ostravský kapitán a nahrávač Mateusz Biernat takový duel čekal. „Předpokládal jsem, že Ústečtí se k nám přijedou rvát. Je to jejich osmý zápas, který prohráli. Sám jsem takovou sezonu zažil, vím, jak to funguje. Když se v takovém utkání chytíš a vidíš šanci uspět, uděláš vše pro to, abys toho využil. Hosté hráli výborný volejbal.“

Ostravští vyhráli třetí set 34:32. Jenže místo, aby protivníka zlomili, následnou sadu ztratili 12:25.

Ostravský smečař Michal Grzyb útočí vedle bloku ústeckého nahrávače Jana Kasana.

„Možná jsme čekali, že se soupeř už položí. Nechytli jsme začátek čtvrté sady a trochu nám i ubývalo sil,“ komentoval výpadek Zedník.

„V momentě, kdy jsme my fyzicky padali, soupeř se zvedal. To bylo vidět v té čtvrté sadě, kdy na nás hned začali tlačit a my jsme nemohli odpovědět, uhrát ztrátu,“ dodal Biernat.

„Kdybychom ten třetí set urvali, tak jsme odjížděli se třemi body a nakoplo by nás to,“ prohlásil ústecký kapitán a libero Jiří Kořínek. „Takový zápas by nás mohl zvednout. Potřebujeme uhrát jednu vyrovnanou koncovku, jeden tie break a můžeme pak vyhrát čtyři pět zápasů v řadě.“

Podle ústeckého trenéra Ondřeje Žáby jeho týmu v klíčových okamžicích chybí rozdílový úder. „Ten tuto sezonu ještě nepřišel,“ posteskl si Žába. „Ve třetím setu v Ostravě jsme hráli dobrý volejbal, i když jsme furt dotahovali. Řešením situací i bojovností jsme šli nahoru, ale v rozhodující fázi jsme soupeře nedostali pod ještě větší tlak.“

Ústečtí i přes jasně získaný čtvrtý set ten pátý nezvládli. „Tie break je vždy o náhodě, uděláte tři čtyři chybky na příjmu a jdete dolů,“ upozornil Kořínek.

Volejbalisté Ostravy Mateusz Biernat, Mark Olsen a Lubomír Mazuch se snaží zablokovat ústeckého univerzála Matouše Lanka.

Spoluhráče ale za výkon chválil. Obzvlášť Matouše Lanka, který vyměnil svůj post smečaře za univerzála. A s 28 body byl nejúdernějším hráčem utkání. „Neskutečně nám pomohl. Je agresivní a to my potřebujeme,“ dodal Jiří Kořínek.

Takže Ústeckým chybí především agresivita? „Chyběla,“ zdůraznil Kořínek. „Teď už tam někoho takového máme.“

Trenér Žába řekl, že se ukázalo, že právě Lank musí být klíčovým hráčem mužstva na hřišti.

Takže nahradí dosavadního univerzála Iva Hulpacha? „Osvědčil se, vytvořil na něj obrovský tlak, je pro něj nelehkou konkurenci, ale jednoznačně neřeknu, kdo z nich bude na účku v dalším zápase,“ řekl Ondřej Žába.