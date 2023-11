Kluci bojují, nebudeme se těm porážkám poddávat, říká ostravský trenér Luks

Dosud se utkali s Kladnem, Lvy Praha, Odolenou Vodou a Českými Budějovicemi, s celky z horní poloviny extraligy.

„Los je náročný, tak to je. Hrajeme, válčíme, ale nestačí to, abychom vyhráli. My však musíme přemýšlet o našich výkonech, ne o rozlosování,“ prohlásil ostravský trenér Dariusz Luks, který přišel z klubu polských šampionů Jastrzebskiego Wegla, kde byl koordinátorem Akademie talentů.

„Proti soupeřům z extraligové špičky je obtížné se chytit, ale každý takový výkon jako proti Českým Budějovicím nám dodá sebedůvěru,“ konstatovalo ostravské libero Jakub Motyčka.

Ostravští o víkendu vzdorovali Českým Budějovicím, jejichž základní sestavu až na libera tvořili cizinci, než prohráli 1:3. Ostrava měla v základu čtyři hráče ze zahraničí, ale samé mladíky, kteří nejsou zdaleka tak zkušení jako ti českobudějovičtí.

„Výprask jsme nedostali, byl to pěkný volejbal a jsme rádi i za set. Jenže pořád nám chybí aspoň ten první bodík v sezoně,“ řekl Motyčka. „Výkon je povzbuzením, ale je to zase prohra,“ posteskl si trenér Luks. „Dál musíme pracovat, hodně trénovat a bojovat pro diváky, pro celý klub. A také dbát na to, aby hráči měli hlavy nahoře.“

A to není snadné, protože volejbalisté Ostravy v extralize v součtu s minulým ročníkem vyhráli jen tři z 28 utkání.

„Šťastní z těch proher pochopitelně nejsme, ale ve sportu si je nesmíte připouštět. Musíte se poučit z chyb a do každého zápasu jít naplno,“ uvedl Jakub Motyčka.

„Kluci bojují, nebudeme se těm porážkám poddávat, ale někde tam uvnitř je, že jsme znovu prohráli,“ upozornil Dariusz Luks, který věří, že první vítězství mužstvo zvedne a nakopne.

Leč aby uspěli, budou muset Ostravané mnohem méně chybovat.

„Hrajeme vyrovnaně, jenže pak uděláme tři chyby a s tak dobrým mužstvem jako Budějovice to je hodně znát,“ podotkl kouč.

A získat musejí i větší jistotu na podání, s nímž první dva sety s Českými Budějovicemi měli problémy. Až pak se do servisu trefili a zejména ukrajinský smečař Tymur Cmokalo jím dělal protivníkům obrovské potíže.

„Ano, s podáním máme problémy, bavíme se o tom s klukama, ale jde o individuální věc,“ podotkl Dariusz Luks.

„Hodně jsme zlepšili útok z vysokých balonů, s čímž jsme také měli velké potíže. A i na tom servisu musíme zabrat, méně kazit,“ potvrdil Jakub Motyčka. Dodal, že zpočátku se potýkali i s nervozitou. „Ale ta postupně opadává.“

Takže je znát, že v tomto ročníku by hra i výsledky mužstva mohly být lepší?

„Jo, je to vidět. První dva zápasy byly z naší strany pomalé, ale už na Odolce i s Budějovicemi jsme ukázali, že se lepšíme,“ odpověděl Motyčka, který přišel do Ostravy zhruba v polovině minulé sezony z Black Volley Beskydy. „Trenér po nás chce, jelikož jsme mladý tým, abychom udrželi koncentraci celý zápas, abychom se nesložili z nějakých nepovedených balonů.“

Nadcházející zápasy ukážou sílu ostravského mužstva

Motyčka je spolu s blokařem Jakubem Dvořákem nejzkušenější z ostravských volejbalistů, přičemž oba mají 26 letech.

Co z toho pro něj plyne?

„Důležité je, abychom zachovali klid, protože ti mladší kluci mají občas horké hlavy. My je musíme někdy trochu zklidnit. A hlavně je povzbuzovat.“ Ostravští v sobotním 5. kole hrají v Ústí nad Labem, které je zatím s jedním bodem předposlední.

„To je soupeř z druhé poloviny tabulky, takže bychom už mohli zabrat,“ doufá Jakub Motyčka. „Do Vánoc máme doma ještě nějaké další týmy (Beskydy, Benátky nad Jizerou a Zlín – pozn. red.), které rovněž nejsou daleko před námi. Na ty zápasy se musíme soustředit. Ale nahoru musíme jít postupně.“

V zítřejším předehrávaném 13. kole mají Ostravští volno, ale na výzvědy mohou vyrazit do FrýdkuMístku, kde Black Volley Beskydy od 17.00 hostí Ústí nad Labem.