Tiebreaky jsou daň za nově poskládané týmy, shodují se kouči Ostravy a Liberce

„Naše cesta k těm pátým setům je pokaždé jiná,“ všimnul si ostravský kapitán a nahrávač Mateusz Biernat. „Někdy se zastavíme v útoku, někdy na přijmu, někdy nám chybí mezihra. Dneska jsme dostali hodně es...“

Liberečtí získali servisem 14 bodů, přičemž polovinu z nich zařídil kanadský univerzál Logan House. „Nestává se často, aby jeden hráč udělal takový rozdíl. Byl to Houseův den,“ prohlásil Biernat.

Hosté díky Houseovu podání urvali první a čtvrtý set. „Ano, vždy nás servisem dostal pod tlak a těžko jsme se z toho dostávali,“ uznal ostravský trenér Tomáš Zedník.

Liberecký ředitel Jakub Veselý, který po odvolání trenéra Alessandra Lodiho tým vede spolu s Vladanem Mertou, přiznal, že po ztraceném třetím setu vše nasvědčovalo tomu, že odjedou z Ostravy bez bodu.

„Našli jsme ale sílu a ta se většinou ukáže u hráčů, kteří mají dobrý sportovní charakter,“ řekl Veselý. „Pokud vedete dva nula na sety a 20:10, je vše snadné, ale když jste pod tlakem a ještě ne doma, je dvakrát tak těžké stav otočit. A my jsme to dokázali.“

Ostravští přiznali, že doufali, že urvou i čtvrtou sadu. „Po těch třech sadách to tak vypadalo, byli jsme najetí, ale začátek čtvrtého setu nás trochu zastavil,“ zmínil Biernat.

„Po třetím setu jsem měl dojem, že bychom už utkání mohli dohrát, ale v tom čtvrtém jsme ztráceli a nemohli se dostat zpátky do hry,“ potvrdil Tomáš Zedník. „I v tom pátém setu Liberec přidal na servisu a my jsme se z toho nemohli vymanit. Ale máme aspoň bod.“

Liberecký univerzál Logan House, který útočí, byl s 32 body, z nichž dal sedm podáním, nejúdernějším hráčem zápasu s Ostravou.

Liberečtí vyhráli třetí z osmi dosud odehraných pátých setů v tomto extraligovém ročníku. Ostravští mají bilanci 4:4.

„Tolik tiebreaků je daných tím, že my i Ostrava máme nově poskládané mančafty,“ řekl Veselý. „Nějaký čas trvá, než se hráči sehrají a tím pádem výsledky nejsou stabilní. Kluci ještě nevědí, co od sebe čekat. To platí pro Ostravu i pro nás.“

Zedník osm pětisetových duelů přičítá mladému kádru. „Chvíli hrajeme velmi dobře, pak hra trochu upadá,“ podotkl.

„Každopádně to ukazuje i na to, že jsme pro ostatní těžký soupeř,“ dodal Biernat. „Hrajeme lépe a lépe, ale i ostatní týmy se zvedají, každý pracuje se statistikami, takže ví, kdo, kdy a co hraje.“

Ostravští dotáhli k pátým setům tři minulé extraligové duely a všechny prohráli – s Beskydami, v hale Karlovarska i nyní s Libercem.

„Doufám, že body, který jsme získali s Karlovarskem a Libercem, budou mít pro naši účast v play off cenu zlata,“ řekl Biernat.

ČEZ extraliga volejbalistů 19. kolo: Lvi Praha - Ústí nad Labem 3:0 (19, 20, 22)

Nejvíce bodů: Balague 17, Čech 13, Vodička 10 - Hulpach a Lank po 12, Milič 6 Ostrava - Liberec 2:3 (-25, 19, 20, -17, -10)

Nejvíce bodů: Chwastyk 20, Mazoch 14, Dudzik 13 - House 32, Petty 17, Šábrt 13 Příbram - Zlín 3:0 (23, 19, 22)

Nejvíce bodů: Tevkun 16, Bonačič 9, Tellez 7 - Římal 17, Egharevba 9 Benátky nad Jizerou - Karlovarsko 1:3 (-24, 19, -21, -18)

Nejvíce bodů: Šulc 21, Perry 14, Krča 13 - Jansons 20, Pastrňák 16, Bajandič 14 Brno - Beskydy 2:3 (22, 22, -23, -19, -11) Kladno - České Budějovice 3:1 (22, -21, 34, 17)