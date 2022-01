Ostravští volejbalisté zvýšili v extralize náskok před Beskydami

„Doufám, že předkolo už udržíme,“ řekl ostravský univerzál Jakub Dvořák. „Ale před Brnem jsme si říkali, že je to poslední možnost, kdy ještě můžeme zkusit zabojovat o přímý postup do play off.“

Opravdu? Ostravští na šestou Odolenu Vodu, která má navíc duel k dobru, ztrácejí deset bodů. Do konce základní části zbývá pět kol.

„Je to dost bodů, ale jak se zlepšujeme, není nic nemožné. Lepší je dát si vyšší cíle než jen nějak hrát. Raději se díváme nahoru než za sebe,“ podotkl Dvořák.

V závěru duelu s Brnem ostravskému trenéru Vlkolinskému vyšlo dvojstřídání, kdy k síti poslal smečaře Mazocha a na podání nahrávače Vašíčka, kteří nahradili Jambora u sítě a Dvořáka v zadní části hřiště.

„Riskli jsme to,“ řekl Richard Vlkolinský. „Trénujeme různé rotace hráčů. A ti si musejí věřit. Ti noví přinesli energii.“

Vašíček přišel na servis za stavu 10:12 a výrazně přispěl k obratu na 14:12. „Při tom posledním podání jsem už byl nervózní, ale věřil jsem si,“ přiznal Vojtěch Vašíček, jehož těšilo, že v koncovce dostal důvěru.

Brněnský smečař Zmrhal odmítl, že by při vedení 12:9 v páté sadě už měli v hlavách vítězství. „Ostrava ještě zapnula a my na to nebyli schopni zareagovat. A vyšlo jim dvojstřídání, servisem nás připravili o náskok,“ řekl Marek Zmrhal, který utkání zakončil smečem do zámezí. „Byl to absolutní risk. Říkal jsem si – buď anebo. Než to dát zadarmo, raději jsem do toho šel naplno. Bohužel.“

Mnoho nechybělo, aby Ostravští urvali tři body, jenže opět několikrát promarnili nadějný náskok. Zejména ve třetím ztraceném setu, kdy vedli 19:14 a 20:16...

„Nejsme úplně nejmladší tým, ale zřejmě to je naší nevyzrálostí,“ hledal příčiny Jakub Dvořák. „Takové chyby jsme nedělali ani před čtyřmi roky, kdy jsme měli ještě mladší mužstvo a získali bronz. Soupeř začne hrát lépe, podávat, a my nejsme schopni složit tři čtyři balony.“

Dodal, že možná potřebují více výher, aby se v hlavách uklidnili. „Najednou je v naší hře nerozhodnost, jako by na nás dolehla nedůvěra v to, co umíme. Pokud se nenaučíme soupeře dorážet, když si vypracujeme náskok, tak se silnými celky nevyhrajeme,“ řekl Richard Vlkolinský. „S Brnem jsme se po třetím setu dostali do velkého útlumu. Ani nevím, kdy jsem naposledy řekl, že taktika jde stranou a budeme na hřišti jen bojovat a křičet. Musím ocenit bojovnost.“

Beskydští se rvali sami se sebou

Spousta chyb v mezihře. Tam byla podle beskydského kapitána Jakuba Motyčky hlavní příčina prohry s Odolenou Vodou 0:3.

„Citelně nám na nahrávce chyběl Tom Mišek,“ dodal trenér Jakub Salon. „Bojovali jsme spíš sami se sebou než se soupeřem. Byl to od nás utrápený výkon. A zpočátku tam byl i trošku laxní přístup, což mě po dvou dobrých zápasech mrzí.“