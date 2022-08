Herní prvky zařazujeme čím dál víc, říká trenér Karlovarska Novák

Kam se posunula příprava Karlovarska na novou sezonu během druhého týdne?

Změn v tréninkovém procesu zatím není moc, pořád se hodně věnujeme posilování a atletice. Začali jsme dělat volejbal trochu víc ve výskoku, z práce s míčem už odešla ta syrovost. Herní prvky zařazujeme čím dál víc.

Třetí týden už tedy bude převážně volejbalový?

Půjde to pomaleji, protože ještě pracujeme s omezeným počtem hráčů. V následujícím týdnu přípravy máme navíc k dispozici jen tři dny, protože jsou v plánu i sponzorské akce. I v devíti lidech se ale teď snažíme, aby to vypadalo co nejvíc volejbalově.

Kteří hráči vám ještě chybějí?

Reprezentační povinnosti mají smečař Jakub Ihnát, univerzál Patrik Lamanec a také Wess (nahrávač Wessel Keemink). Chybí nám i nový australský středák James Weir.

Jak funguje čerstvá klubová spolupráce s vaším reprezentačním asistentem Martinem Kopem?

Naprosto v pohodě, bez problémů. Trenérů je nás tady teď víc, pomáháme si.

A kdy se můžou fanoušci těšit na první přípravná utkání?

Po pátečním tréninkovém utkání v Kladně se také poprvé představíme doma, to bude další pátek v duelu proti Praze. Opět půjde o tréninkový zápas, nejspíš otevřený. A turnaj hostíme ve své hale druhý zářijový víkend.