Volejbalové nadšení. Brno s mladíky v sestavě dobývá špici ligy

Kdo přišel v sobotu později, jen stěží hledal v zaplněné hale v Kounicově ulici místo. K dokreslení úžasné atmosféry chyběli jen bubeníci. Volejbal v Brně zase táhne jako za časů Karla Lázničky.



„Naposledy si pamatuju takto plnou halu při vítězném semifinále proti Českým Budějovicím v roce 2016. Co se týče výsledků, něco podobného si už vůbec nepamatuju,“ liboval si kapitán Michal Hrazdira.

Pamatovat si to jako hráč ani nemůže, umístění na vrcholných příčkách extraligy Brno naposledy zažívalo na začátku 90. let.

Volejbal Brno dnes nepatří mezi nejbohatší týmy, a musí tak hledat jinou cestu k boji o titul, než je shánění posil. Několik let pracuje na svém mládežnickém programu, který teď vydává své plody. Pět zápasů před koncem základní části je na třetím místě a díky menšímu počtu odehraných zápasů bojuje s Českými Budějovicemi o druhou příčku za Karlovarskem. Nic na tom nezměnila ani těsná sobotní prohra 2:3 právě s vedoucím celkem.



Volejbal Muži KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SETY SKÓRE BODY 1. Karlovarsko 18 16 2 52:14 1557:1323 47 2. České Budějovice 18 13 5 45:25 1569:1457 39 3. Brno 17 12 5 43:26 1592:1443 36 4. Liberec 18 12 6 41:26 1546:1440 33 5. Lvi Praha 18 9 9 31:32 1392:1417 27 6. Kladno 18 8 10 33:38 1561:1612 27 7. Ostrava 17 8 9 34:31 1443:1405 26 8. Odolena Voda 18 10 8 34:34 1539:1576 26 9. Zlín 18 6 12 23:42 1413:1517 19 10. Příbram 17 5 12 28:41 1518:1567 17 11. Beskydy 18 4 14 22:47 1463:1629 13 12. Ústí nad Labem 17 3 14 15:45 1234:1441 8

Na cestě k nejvyšším příčkám se Brno nebálo ani kontroverzních kroků. Před rokem rozehrálo vysokou hru nad vysokou sítí, při níž létala silná slova i výhrůžky soudem. Klub totiž převelel své opory do prvoligového celku, který s nimi následně postoupil do nejvyšší soutěže, aby své místo prodal do Beskyd. Tento tah vyvolal naštvané reakce extraligových soupeřů ohrožených sestupem.



„Ať se ukážou další (v prvním týmu), jestli mají na to, hrát v budoucnu o medaile,“ obhajoval tehdy rošády s hráči generální manažer brněnského klubu Martin Gerža. Tento argument ostatní kluby braly jako výmluvu. Jenže mladíci se opravdu ukázali.

Když Brňané nezvládli první zápas sezony právě proti Beskydům, zdálo se, že si pro ně přišla pověstná karma. „Tehdy jsem měl trochu strach, že to bude hodně těžké,“ nezapomíná Hrazdira. Bylo to však jen drobné zaškobrtnutí na začátku oslnivé jízdy.



Brno neztrácí body se slabšími a svádí tuhé boje i s týmy z absolutní špičky. „Je to velmi příjemné překvapení. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak mu věřit nebudu. Nemáme možnost jako Vary koupit si všechny nejlepší mladé a ještě přivést drahé cizince. Vyplatila se sázka na naše mládí,“ raduje se z vynikající průběžné pozice Hrazdira.

Cestu vlastní líhně si pochvaluje i kouč Ondřej Marek. „Já jsem strašně nadšený, jak hrajeme. Jsou za tím čtyři roky práce. Myslím si, že všichni musí dnes vidět, že cesta s mladými existuje, protože hráči jako Daniel Římal, Jakub Lžičař nebo Martin Licek si tu pouť prošli. Když jsme byli před čtyřmi lety ve finále extraligy druzí, tak oni týmu sekundovali a hráli první ligu, kde se mohli vyhrát. My jsme jim pak dali šanci a oni nám to teď vrací,“ velebí kouč svěřence. „Dobrá hra pramení i z toho, že si kluci sedli i lidsky,“ doplňuje.

Bodovým lídrem Brna je 23letý Daniel Římal, univerzál, jehož hlavní doménou se stal výborný servis. Nyní se chlubí vynikající bilancí 0,72 esa za set, kterou suverénně vévodí extraligové statistice. „Ondra Marek nás tlačí do servisu už několik let, takže se to asi muselo projevit,“ podotýká Římal.

Aby však mohli ostatní bodovat, potřebuje volejbalový tým také dobrého nahrávače. Luan Duc Truong, jemuž spoluhráči říkají Pepa, letos ukazuje, že jím rozhodně může být. S Římalem vytvořili skvěle fungující duo. „Nikdo vám tu nahrávku nedá tak rychle jako Truong,“ chválí mladého režiséra hry Marek.

Ten se teď věnuje zejména psychické přípravě svého týmu. „Já se hlavně soustředím na to, abychom zvládli play off, protože tým chce hodně uspět, a já vím, že je mladý a bude si ten tlak uvědomovat. S tím se teď snažím pracovat,“ pokouší se Marek uklidnit svěřence. „Kluci ale zůstávají skromní a pracovití,“ dodává kouč.

K ruce mu je i zkušený Hrazdira. „Kluci mě poslouchají, a když ne, tak na ně zařvu. Myslím si, že respektu mám dost. Baví mě i dělat přípravy a spoluhráči už vědí, že to funguje a platí,“ popisuje trenérův pomocník.