Na opavském MČR do 20 let v beachvolejbale triumfovali synové úspěšných otců

Chceme být ještě lepší než naši tátové Synové úspěšných otců triumfovali v Opavě na mistrovství republiky beachvolejbalistů do 20 let. Vít Beneš a Matyáš Džavoronok ve finále porazili Adama Štočka a Jindřicha Zavadila 2:0 (18, 26), když proměnili čtvrtý mečbol. „Takovou koncovku jsme úplně neplánovali, ale dostali jsme se do ní vlastními chybami. Docela dost se nám ulevilo, když jsme ji zvládli a nemuseli jít do tie-breaku, protože v tom obrovském vedru byl turnaj pořádně náročný,“ řekl Matyáš Džavoronok ze Sokola Brno I. „Hrálo se o hodně. De facto o postup na mistrovství Evropy, které bude v září v Brně,“ upozornil Vít Beneš, který je hráčem Prague beach teamu. Leč mladí mistři republiky zatím netuší, zda doma na evropském šampionátu nastoupí společně. „Maty bohužel jede do Itálie, takže uvidíme, jestli se bude moci uvolnit, jak se vše poskládá. Třeba si seženu někoho jiného,“ připustil Vít Beneš, který dříve mimo jiné hrával s Tomášem Maixnerem. Devatenáctiletý nahrávač Matyáš Džavoronok po minulé sezoně v Karlovarsku přestoupil do týmu Pool Libertas Cantu hrajícího italskou Sérii A2. Ostatně pro něj je opavský titul druhý na písku v této sezoně. V červenci vyhrál šampionát do 22 let, a to se svým finálovým protivníkem z Opavy Adamem Štočkem. „S Vítem to byl náš první společný turnaj po jednom tréninku, takže jsme velice spokojeni,“ usmál se Matyáš Džavoronok. Jak se dali dohromady? „Tak nějak jsme na sebe zbyli,“ odpověděl Beneš. „Všichni už měli nějaké spoluhráče, tak jsme si řekli, že republiku odehrajeme spolu,“ dodal Džavoronok. V Opavě triumfovali pod dohledem svých otců, někdejších českých reprezentantů Petra Beneše a Milana Džavoronoka, kteří v plážovém volejbalu patřili do evropské, ale i světové špičky. Spolu však nikdy nehráli. Táta Džavoronok je beachvolejbalový vicemistr Evropy z roku 1995 spolu s Václavem Fikarem. Petr Beneš s Přemyslem Kubalou startoval na olympiádě v Londýně 2012. Nesvazují mladíky úspěchy otců? „Tak na to jsme nemysleli, ale je jasné, že to má na nás vliv,“ uvedl Vít Beneš. „A asi je vidět, že jsme toho dost zdědili,“ pousmál se Matyáš Džavoronok. „Vůbec nás to nesvazuje. Naopak. Nabuzuje nás to. Chceme být ještě lepší než naši tátové,“ shodli se nadějní volejbalisté.