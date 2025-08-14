Aféra a kontumace. Volejbalistky Vietnamu přišly o výhry, v týmu měly dva muže

Autor: ,
  10:29
Na mistrovství světa volejbalistek do 21 let v Indonésii hráli za výběr Vietnamu i dva chlapci. Mezinárodní federace FIVB po testu ověření pohlaví kontumovala týmu čtyři zápasy, do nichž hráči Dang Thi Hong a Phuong Quynh nastoupili. O aféře informuje místní deník Jakarta Globe a potvrdila ho federace FIVB na svém webu.

Vietnamské volejbalistky v akci proti Portoriku na mistrovství světa do 21 let. | foto: Profimedia.cz

Vietnam do jejího provalení držel překvapivě druhé místo ve skupině A, nakonec přišel o získané body i postup do osmifinále.

Podle listu Jakarta Globe měl podezření na nesrovnalosti nejmenovaný soupeř, načež oba hráči podstoupili chromozomální vyšetření.

Vietnam následně dostal kontumaci čtyř utkání proti domácí Indonésii, Srbsku, Kanadě i Argentině, která ho původně jako jediná porazila. Vietnamu zůstalo jen poslední vítězství v základní skupině nad Portorikem, protože do tohoto úterního utkání už oba muži nenastoupili.

„Případ jsme předali naší disciplinární komisi k dalšímu posouzení ohledně možných sankcí i po skončení šampionátu,“ oznámili zástupci federace s tím, že Dang Thi Hong a Phuong Quynh byli ze šampionátu v Surabayi za neoprávněný start diskvalifikováni.

Hráčky Vietnamu se propadly v základní skupině A na poslední šesté místo a už bez mužských posil pokračují ve skupině o 17. až 24. příčku. Ve středu porazily Egypt 3:1.

Argentina coby vítěz „áčka“ ve středečním osmifinále zdolala českou reprezentaci (3:0). Ta bude bojovat od pátku o konečné deváté až 16. místo, dalším soupeřem svěřenkyň trenéra Ondřeje Marka bude Korea.

Vstoupit do diskuse
Témata: Jakarta Globe
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - Čtvrtfinále - 14. 8. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:0
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Jones vs. BrunclíkTenis - Čtvrtfinále - 14. 8. 2025:Jones vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
14. 8. 12:00
  • 2.36
  • -
  • 1.59
Astana vs. LausanneFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Astana vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
14. 8. 16:00
  • 2.05
  • 4.03
  • 3.25
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 14. 8. 2025:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 2.16
  • 4.33
  • 2.61
Mladá Boleslav vs. KladnoHokej - - 14. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 1.83
  • 4.39
  • 3.32
Kuopio vs. RFS RigaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Kuopio vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
14. 8. 17:00
  • 2.24
  • 3.62
  • 2.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Aféra a kontumace. Volejbalistky Vietnamu přišly o výhry, v týmu měly dva muže

Na mistrovství světa volejbalistek do 21 let v Indonésii hráli za výběr Vietnamu i dva chlapci. Mezinárodní federace FIVB po testu ověření pohlaví kontumovala týmu čtyři zápasy, do nichž hráči Dang...

14. srpna 2025  10:29

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Kdo je lepší? Ironman vznikl díky při běžců a plavců. Letos opět rozproudí Hradec

Pro spoustu lidí jde takřka o životní cíl. Aspoň jednou ho dokončit. Na tělo si tetují ikonické červené písmeno M a řídí se jeho mottem: Všechno je možné. Ironman. Legendární sportovní značka. V...

14. srpna 2025  9:32

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Lídr Mareš touží po výhře i titulu, těší se na Barum Rally: Patří k nejlepším na světě

Pokaždé v sezoně dojel na stupních vítězů. I když na absolutní triumf ještě nedosáhl, konstantní výkony ho posunuly do čela absolutního pořadí. Filip Mareš v pátek sjede ze startovní rampy 54. Barum...

14. srpna 2025  7:56

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

Větší deal než s NHL. Za práva na UFC dali téměř osm miliard dolarů. A role Trumpa?

Ve Spojených státech se dohodlo nečekané partnerství. Společnost Paramount koupila vysílací práva na UFC za 7,7 miliardy dolarů na dalších sedm let. A jak vypočítal Forbes, organizace bojových sportů...

14. srpna 2025  6:56

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Čtyři miliardy dolarů pro charitu. Majitel Carolina Hurricanes kupuje Portland z NBA

O basketbalový klub zámořské NBA Portland Trail Blazers má zájem Tom Dundon, který už vlastní tým NHL z Caroliny. Podle ESPN se již dohodl na prodeji se správci majetku dosavadního majitele Paula...

13. srpna 2025  21:12

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.