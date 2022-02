Trnková už Římu přivykla: Chce to jen přijmout, že žijete na jiné planetě

Nejlepší volejbalistka posledního ročníku české extraligy na Apeninském poloostrově brzy prokázala svoje kvality. Tým však po postupu mezi italskou elitu zatím příliš neboduje, je průběžně předposlední.

„Herně se mně osobně zatím dařilo nad mé očekávání, za což jsem velice ráda. Horší je pohled na tabulku. Klub sice neměl velká očekávání, ale spokojenost tady samozřejmě nepanuje. Tlak si snažím nepřipouštět, protože jedině tak jsem schopna odvádět svou práci kvalitně,“ nastínila šestadvacetiletá hráčka.

Trnková byla v posledních letech zvyklá tituly vyhrávat. Loni na jaře slavila s Duklou, předtím dvakrát s Prostějovem a jednou s Olomoucí. V Římě to nyní vypadá spíše na záchranářské starosti. „Nebude to lehké, ale jsme odhodlané tým udržet ve Serii A,“ řekla bojovně rodačka z Prahy, která na přelomu roku prodělala covid.

„Před Vánoci se náš tým dostal do karantény kvůli kontaktu s jiným nakaženým družstvem. Já měla nejdřív negativní testy, takže jsem odletěla do Čech. Další testy jsem však měla pozitivní, covid se u mě projevil později, naštěstí jen s mírnými příznaky,“ prohlásila rodačka z Prahy.

V Itálii je Trnková spokojená. Tým trénuje v městečku Frascati, které leží asi 15 minut od Říma a kde má od klubu zařízené bydlení. Po několika měsících už ale zvládá i prostředí hektického Říma.

„Na nějaké věci si člověk rychle zvykne nebo prostě jen změní názor. Ze začátku jsem byla ráda, že bydlím a trénuji bokem. Nyní už mám pozitivnější pohled i na Řím. Chce to jen přijmout, že člověk žije na jiné planetě,“ zasmála se. „Zatím se mi ani moc nestýskalo. Jednou za mnou tady byla rodina a já si doma po Vánocích udělala delší pauzu, než jsem plánovala kvůli tomu pozitivnímu testu. Chybí mi však trochu ta naše stará dobrá česká mentalita, udělat si za každé situace srandu. Jinak to ale beru sportovně,“ přiblížila.

S italštinou si Trnková také poměrně snadno poradila. „Vzhledem k tomu, že jsem se cíleně přestala učit asi po měsíci, tak bych řekla, že rozumím dobře. Jen narážím na to, že v nějakých situacích rozumět raději nechci a reagovat už vůbec ne,“ řekla česká hvězda, která přivítala listopadovou zprávu o tom, že reprezentaci dál povede řecký trenér Giannis Athanasopoulos.

„Jsem moc ráda. Giannis je výborný trenér a řekla bych, že to s námi umí. Navíc, když mají obě strany zájem se společně posouvat, tak z toho nemůže vzniknout nic špatného. Zkusíme spolu zabojovat o olympiádu. Mohlo by to pro mě být možná i moc hezké zakončení kariéry, ale jsem nohama na zemi,“ dodala Trnková.