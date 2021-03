Liberecké libero Kopáček: V play off se doma nesmí prohrávat

Aktuálně bojuje o další trofej. V semifinále play off extraligy na tři vítězné zápasy však zatím Liberečtí s Českými Budějovicemi prohrávají 0:1. V pondělí podlehli na jihu Čech těsně 2:3, ve čtvrtek se v hale Dukly hraje od 18.00 druhý duel, vysílá ho www.czechvolley.tv.

„První zápas přesně ukázal, že ta série bude strašně vyrovnaná a rozhodovat budou maličkosti a každý balon,“ řekl 38letý Kopáček.

V současném volejbalu jsou klíčové servis a příjem a právě lapat podání je hlavní náplní libera, na němž hraje Kopáček od jeho zavedení do volejbalu, tedy asi dvacet let.

„Samozřejmě vím, kam a jak bude zhruba konkrétní hráč podávat, těžko už se extra něčím překvapíme. Záleží už jen, jak se to ustojí v tom daném zápase. Někdy se daří, někdy ne, kolikrát stačí dvacet třicet centimetrů ve volbě postavení, protože servisy se za dobu, co hraju libero, strašně zrychlily,“ popsal Kopáček.

Jak důležitá je vlastní hala, o tom svědčí statistika: v ligových duelech mezi Libercem a Budějovicemi už pojedenácté za sebou zvítězil domácí tým.



„V play off se doma nesmí prohrávat, to je základ. Ve čtvrtfinále jsme doma prohráli s Ostravou a málem se nám to stalo osudným. I bez diváků je vlastní hala velkou výhodou. Věřím, že tohle pravidlo potvrdíme, ale k postupu do finále musíme stejně určitě jednou vyhrát u nich,“ velí Václav Kopáček.